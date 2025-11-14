MBDA recibe un nuevo pedido de misiles superficie-aire CAMM por parte de Suecia

La multinacional europea MBDA ha firmado una enmienda con la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) para la entrega de misiles Common Anti-air Modular Missiles (CAMM). Este pedido se suma al contrato inicial de 2023 y permitirá a Suecia dotar a sus corbetas de clase Visby con el sistema de defensa aérea Sea Ceptor. La operación refuerza la capacidad defensiva del país y garantiza la continuidad del suministro de misiles de última generación.

El CAMM, diseñado para defensa aérea de corto y medio alcance, combina precisión y rapidez de reacción. Su sistema de lanzamiento vertical suave minimiza el rastro de despegue y permite una cobertura de 360 grados, asegurando la capacidad de responder a múltiples amenazas simultáneas. Este misil ha sido probado frente a objetivos de alta velocidad, demostrando un rendimiento confiable y constante.

Además de en el entorno marítimo, el CAMM puede integrarse en sistemas terrestres, ofreciendo una solución común para múltiples plataformas. Su diseño modular y versátil permite a Suecia y otros países adaptar la defensa aérea según las necesidades específicas de cada misión, asegurando eficacia frente a amenazas evolutivas y contribuyendo a la estrategia de seguridad nacional con un misil altamente preciso y de rápida respuesta.

El CAMM destaca por su alta precisión, capaz de impactar objetivos pequeños, incluso del tamaño de una pelota de tenis viajando al doble de la velocidad del sonido. Este nivel de exactitud es crucial para neutralizar amenazas modernas, especialmente misiles, aeronaves o drones, sin comprometer áreas circundantes. La combinación de precisión y velocidad convierte al CAMM en un sistema altamente eficaz frente a la evolución constante del panorama de amenazas.