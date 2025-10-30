GDELS suministrará su sistema de puentes anfibios a los ejércitos de Alemania y Reino Unido

Las fuerzas armadas de Alemania y del Reino Unido han encargado a General Dynamics European Land Systems (GDELS) el suministro de la nueva generación de su sistema de puentes anfibios M3. El contrato, firmado a través de la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), tiene un valor superior a los 450 millones de euros y refuerza la interoperabilidad militar entre ambos países.

El programa, denominado Wide Wet Gap Crossing Program (WWGC), sustituirá a las flotas de M3 adquiridas en 1999 y proporcionará una mejora sustancial en movilidad, fiabilidad y seguridad. La nueva versión, M3S, incorpora una interfaz hombre-máquina avanzada, mayor capacidad de despliegue y un mantenimiento optimizado, lo que reducirá los costes operativos a lo largo de su vida útil.

El sistema anfibio M3 puede desplegarse como puente flotante o transbordador y es capaz de transportar los carros de combate más pesados de la OTAN. Su versatilidad permite cruzar ríos y obstáculos acuáticos en cuestión de minutos, lo que lo convierte en una herramienta esencial tanto para operaciones de combate como para misiones de emergencia o control de desastres.

El presidente de GDELS, Antonio Bueno, ha destacado que "esta adquisición confirma la posición de liderazgo de GDELS como referente de la defensa terrestre en Europa y subraya el firme compromiso con nuestros clientes europeos". La compañía gestiona desde su sede operativa en Madrid sus filiales en Alemania, Suiza, Austria, Rumanía, Dinamarca y República Checa, consolidando así un corredor industrial europeo del sector de la defensa.

Este contrato se suma al reciente acuerdo de 3.000 millones de euros entre GDELS y el Gobierno alemán para el suministro del nuevo vehículo de reconocimiento basado en el Piranha 6x6. Con más del 90 por ciento de las capacidades anfibias de puente de la OTAN bajo su tecnología, GDELS refuerza su papel como actor clave en la modernización de las fuerzas armadas europeas.