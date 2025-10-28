Erdogan da un portazo a Estados Unidos y se arma con cazas Eurofighter por casi 9.000 millones

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el nuevo primer ministro laborista de Reino Unido, Keir Starmer, han cerrado en las últimas horas un acuerdo militar estratégico por valor de casi 8.900 millones de euros. El pacto contempla la adquisición por parte de Ankara de una veintena de cazas de combate Eurofighter Typhoon, en un movimiento que redefine el equilibrio de poder en la región.

Desde Ankara, Starmer ha calificado el acuerdo como "una victoria para los trabajadores británicos, para nuestra industria de defensa y para la seguridad de la OTAN". Se estima que el contrato garantizará 20.000 empleos y supone el "mayor acuerdo para exportar aviones en una generación", según el ministro de Defensa, John Healey, que destacó el papel de Turquía como "guardián del mar Negro".

Este hito supone un giro en la política de defensa turca, que tradicionalmente ha dependido de Estados Unidos para su fuerza aérea. La decisión de optar por el consorcio europeo, con BAE Systems a la cabeza, llega en un momento de máxima tensión con la Rusia de Putin, cada vez más recelosa del rearme de la Alianza Atlántica en sus fronteras.

A pesar de que el primer caza no se entregará hasta 2030, el acuerdo tiene una lectura inmediata: refuerza a un socio clave de la OTAN en un punto caliente. Todo ello mientras Erdogan sigue jugando a dos bandas, manteniendo una relación cordial con el Kremlin al tiempo que moderniza sus fuerzas armadas con tecnología europea de vanguardia.