La OTAN vuelve a señalar a Sánchez: España no puede cumplir los objetivos invirtiendo menos del 3,5% del PIB en Defensa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha lanzado un nuevo aviso al Gobierno de España en relación al porcentaje de su PIB que pretende invertir en Defensa. Ha asegurado que que el país "no puede" alcanzar los compromisos de seguridad alcanzados con un gasto inferior al 3,5 por ciento del PIB, y que no aceptará excepciones ni interpretaciones flexibles en los compromisos de gasto en defensa asumidos por los países miembros.

Minutos después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder de la Alianza Atlántica ha dicho que ha mantenido "numerosas conversaciones" con el presidente español, Pedro Sánchez, acerca de la inversión que los socios de la OTAN deben dedicar a la Defensa y que "muy pronto"quedará claro que el nivel actual de inversión es insuficiente para alcanzar los objetivos.

"España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen 'podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5 por ciento'. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está en lo correcto", ha reiterado el exprimer ministro de Países Bajos y actual secretario general de la Alianza Atlántica.

La polémica entre España y el resto de los países de la OTAN se inició el pasado mes de junio, durante la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebró en La Haya (Países Bajos). En aquel encuentro los todos los socios del organismo internacional se comprometieron a invertir un 5 por ciento de su PIB en seguridad y defensa. De ese 5 por ciento, al menos un 3,5 por ciento debía ser estrictamente en Defensa, mientras el otro 1,5 por ciento debía ser en cuestiones de seguridad.

Pese a alcanzar ese compromiso, el presidente español afirmó ante los medios de comunicación en la propia cumbre que no alcanzaría ni de lejos esa cifra y que España podría cumplir con las capacidades militares que se le exigen invirtiendo tan sólo el 2,1 por ciento del PIB en Defensa. Algo que fue negado tajantemente por el secretario general de la Alianza Atlántica, que insistió en que todos deben alcanzar al menos el 3,5 por ciento en 2035.

Desde ese momento han sido varias las ocasiones en las que el líder de la OTAN ha llamado la atención a nuestro país por la intención, manifestada de forma permanente en público, de no cumplir con el compromiso que había alcanzado en la cumbre de La Haya. Esta actitud también ha sido criticada en varias ocasiones por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es uno de los socios de la OTAN que más invierten porcentualmente en Defensa.

El enfado con España viene de largo, y es que es el uno de los pocos países que no cumplió con el acuerdo alcanzado en la cumbre de Cardiff (Reino Unido) de 2014, en la que se decidió alcanzar el 2 por ciento del PIB en Defensa para 2024. Pese a las reticencias del Gobierno español para alcanzar esta cifra, parece que finalmente podría alcanzarla este año 2025, según las previsiones hechas públicas por la OTAN a finales de agosto.