España envía dos Eurofighter y un avión cisterna a la nueva misión de cazas anti-Rusia en Europa del Este

La OTAN ha puesto en marcha en los últimos días su nueva misión "Centinela del Este" o "Centinela Oriental" en el este de Europa. Se trata de una coalición de cazas que tendrán como objetivo proteger el espacio aéreo de los países aliados más próximos a Rusia, que en septiembre vieron como la aviación y los drones de Moscú violaron de forma reiterada sus cielos. Primero en Polonia, después en Estonia y más tarde hubo incidentes en otros países.

Las Fuerzas Armadas españolas van a colaborar con la misión con la aportación de dos cazas Eurofighter Typhoon del Ala 11 (Morón de la Frontera, Sevilla), a los que acompañará un avión de reabastecimiento en vuelo A400M del Ala 31 (Zaragoza). Las aeronaves no partirán desde nuestro país, sino que serán de las que actualmente están desplegados en Lituania en misión de Policía Aérea del Báltico, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Este contingente, denominado Destacamento Vilkas, forma parte de las fuerzas aliadas desplegadas para reforzar la vigilancia aérea del flanco este europeo y garantizar la seguridad de los países bálticos ante amenazas híbridas. De hecho, este destacamento, que estaba conformado por ocho cazas y el avión cisterna, vio cómo su actividad de intercepción de aeronaves rusas se disparó durante las dos primeras semanas de septiembre.

Las mismas fuentes han explicado que este despliegue refuerza el compromiso español con las operaciones de la OTAN en el flanco este y con la defensa colectiva frente a las amenazas rusas. Además, consolida la presencia continuada del Ejército del Aire y del Espacio en misiones internacionales de la Alianza Atlántica, donde España participa regularmente desde 2004.

La participación en Centinela Oriental también tiene un valor añadido de carácter político y estratégico. España demuestra su disposición a contribuir con medios de alta capacidad, como los Eurofighter y el A400M, en operaciones de seguridad regional. Este esfuerzo responde a los compromisos de inversión en Defensa y a la necesidad de mantener la interoperabilidad con los aliados ante un entorno internacional cada vez más inestable y desafiante.