La primera misión exterior del submarino S-81 Isaac Peral: rumbo al Mediterráneo con la misión Sea Guardian de la OTAN

El submarino S-81 Isaac Peral de la Armada comenzará en breve su primera misión en el exterior. Este miércoles ha partido desde el Arsenal de Cartagena para su primer despliegue en aguas internacionales, integrándose en la operación Sea Guardian de la OTAN. Durante un mes, proporcionará información estratégica sobre el entorno marítimo, apoyará la lucha contra actividades ilícitas y contribuirá al fortalecimiento de las capacidades aliadas.

El despliegue de este sumergible supone un hito para la Armada española, pues es el primero de los cuatro submarinos de la clase S-80 que está operativo. La segunda unidad, el S-82 Narciso de Monturio fue puesto a flote a principios de este mes, pero no se espera que esté operativo hasta 2027. Para la entrada en servicio del S-83 Cosme García y el S-84 Mateo García de los Reyes todavía habrá que esperar unos cuantos años más.

La dotación del S-81 Isaac Peral cuenta con formación específica para operar con eficacia los sistemas de a bordo y garantizar la seguridad de las maniobras. El submarino dispone de tecnología avanzada que permite ejecutar tareas de vigilancia, inteligencia y seguimiento de actividades en tiempo real. Estas capacidades serán fundamentales para aportar información precisa sobre tráfico marítimo, líneas de comunicación, zonas de pesca y posibles amenazas en el área de operaciones.

La ceremonia de despedida de la dotación ha estado presidida por el capitán de navío Alfonso Carrasco Santos, comandante de la Flotilla de Submarinos de la Armada, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). En su intervención, ha destacado la profesionalidad y preparación de los 55 miembros de la tripulación, al mando del capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle.

La participación española en Sea Guardian comenzó en 2017, poco después del lanzamiento de la misión en 2016. Desde entonces, la Armada ha desplegado buques y unidades especializadas. Cada misión española busca garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales y mantener la estabilidad en una de las regiones más estratégicas del Mediterráneo.

La operación Sea Guardian abarca un amplio rango de tareas dentro de la seguridad marítima, incluyendo vigilancia, desarrollo de capacidades y cooperación con países aliados. En caso de ser necesario, la OTAN puede autorizar acciones adicionales como operaciones de interdicción, protección de infraestructuras críticas, defensa de la libertad de navegación o lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, utilizando una combinación de medios navales, aéreos y submarinos en toda la zona mediterránea.