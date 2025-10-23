La OTAN despliega dos cazas españoles tras la violación del espacio aéreo de Lituania por parte de aviones rusos

Nueva provocación del régimen de Vladimir Putin. Las autoridades de Lituania han denunciado este jueves la violación de su espacio aéreo por parte de dos aviones militares rusos, un caza SU-30 y un avión cisterna IL-78, procedentes del enclave de Kaliningrado.

La respuesta de la OTAN no se hizo esperar. Dos cazas Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire español, desplegados en la misión de vigilancia aérea de la Alianza Atlántica en el Báltico, fueron movilizados de inmediato para patrullar la zona del incidente y garantizar la seguridad del espacio aéreo aliado.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha condenado enérgicamente lo que ha calificado de "cruel violación del Derecho Internacional y la soberanía territorial de Lituania". Vilna convocará a la embajada rusa para protestar por este "comportamiento imprudente y peligroso".

Este incidente vuelve a poner de manifiesto la actitud desafiante de Moscú y, como ha subrayado Nauseda, "confirma la importancia de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea" frente a las constantes amenazas del Kremlin.