El primer ministro británico viaja a Turquía para tratar con Erdogan la posible venta de aviones Eurofighter

Este lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunirá con el presidente turco Tayyip Erdogan en Ankara y se espera que en este encuentro se discuta la venta pendiente de 40 aviones Eurofighter Typhoon a Turquía, según la información de Reuters.

En julio de 2025 ambos países firmaron un acuerdo preliminar para la compra de este tipo de aviones de combate. Alemania, que se mostraba reticente a levantar el veto a las exportaciones a Turquía, finalmente, ese mismo mes confirmó que permitiría a Ankara recibir estos cazas de fabricación británica.

Más cerca del Eurofighter

La primera visita de Starmer a Turquía desde que asumió el cargo el año pasado está marcada por un momento en el que los países de la OTAN están buscando profundizar la cooperación en materia de defensa. Por su parte, Turquía está buscando reforzar su poderío aéreo con la adquisición de estos aviones avanzados.

Reuters señaló la semana pasada que desde Turquía había propuesto a sus aliados europeos y estadounidenses algunas formas en las que podría adquirir de manera rápida aviones de combate avanzados, justo en medio de las conversaciones para comprar 40 Eurofighter Typhoon, al igual que F-16 y F-35.

Sobre el Eurofighter, esta misma agencia señala que según un acuerdo que "se está acercando" con Gran Bretaña y Turquía, Ankara recibiría rápidamente 12 de estos aviones usados para poder satisfacer sus demandas inmediatas. 28 aviones llegarían "en los próximos años".

Por otro lado, el medio británico especializado en noticias de Oriente Medio Middle East Eye ha señalado que Turquía firmó a principios de octubre un acuerdo para comprar Eurofighters usados de Qatar. Además, precisa que la Fuerza Aérea de Turquía se está comenzando a quedar obsoleta y necesita una solución provisional hasta que entre en servicio en el año 2028 su aviación de quinta generación, el Kaan.