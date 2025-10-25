Reino Unido intercepta un destructor ruso en el Mar del Norte

El buque de guerra británico HMS Duncan y un helicóptero Wildcat del 815 Escuadrón Aéreo Naval han interceptado al destructor ruso Vicealmirante Kulakov en el Mar del Norte y han monitoreado su paso a través del Canal de la Mancha hacia la isla de Ushant, cerca de la costa francesa. El Duncan ha sido activado por el Comando Marítimo Aliado de la OTAN con el objetivo de seguir al destructor ruso.

Por su parte, el helicóptero Wildcat se unió a la operación con el objetivo de brindar apoyo aéreo y vigilar la embarcación rusa. En este esfuerzo coordinado han participado también un helicóptero NH90 de la Fuerza Aérea Holandesa y la Armada Francesa.

Working under @NATO_MARCOM, @HMSDuncan and @HMSSomerset have been monitoring Russian naval activity. Assigned to @COM_SNMG1, Duncan worked with NATO allies to shadow the Kulakov past the UK while Somerset has been busyin the Atlantic. #WeareNATO 🔗 https://t.co/tnWhuuNhxg pic.twitter.com/kUFmhddkOn — Royal Navy (@RoyalNavy) October 22, 2025

"La Marina Real está preparada para responder a cualquier actividad naval rusa", ha señalado el ministro de las Fuerzas Armadas británicas, Al Carns. De igual manera, el ministro ha comentado que se realizan "operaciones de vigilancia constantes" para proteger Gran Bretaña y sus aguas territoriales.

"Una vez más, la Marina Real se ha desplegado bajo el Mando Marítimo Aliado, reforzando nuestra inquebrantable solidaridad con la OTAN para contrarrestar la actividad rusa", ha añadido Carns.

El comandante de HMS Duncan, Dan Lee, ha puesto en valor la coordinación entre Reino Unido, Francia y los Países Bajos y ha señalado que el seguimiento y la escolta del Kulakov ha sido "un claro ejemplo de la interoperabilidad de la OTAN en acción".

HMS Iron Duke y el submarino ruso

La semana pasada La Marina Real británica informó de que otra de sus fragatas, el HMS Iron Duke, había monitorizado un submarino ruso de clase Kilo Novorossiysk y al remolcador de apoyo Yakov Grebelsky cerca del Canal de la Mancha entre el 6 y el 7 de octubre.

Además, la fragata británica también rastreó a los buques rusos en compañía de un helicóptero Wildcat, en este caso del 825 Escuadrón Aéreo Naval. En la nota de prensa en la que informaban de este suceso Carns señaló que "los buques rusos han estado cruzando el Canal de la Mancha con mayor frecuencia".