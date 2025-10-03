La Royal Navy arma sus helicópteros Wildcat con el letal misil antibuque Sea Venom

La Marina Real británica ha anunciado que ahora sus helicópteros Wildcat podrán disponer del misil antibuque Sea Venom para operaciones en primera línea. Cada aeronave puede transportar hasta cuatro de estos misiles para atacar varios objetivos o para concentrarlos sobre uno solo.

En concreto, estas aeronaves han alcanzado su Capacidad Operativa Inicial (IOC, por sus siglas en inglés) durante la Operación Highmast, liderada por el buque británico HMS Prince of Wales. Actualmente, cuatro helicópteros Wildcat del 815.º Escuadrón Aéreo Naval están armados con este misil en el despliegue. No obstante, este helicóptero conserva su capacidad para llevar el misil ligero Martlet para derrotar enjambres de barcos y embarcaciones menores.

En redes sociales, la Royal Navy británica anunciaba este nuevo "hito" señalando que "hay veneno en la mordedura del gato salvaje", haciendo un juego de palabras entre el nombre del misil y el del helicóptero.

There's venom in the Wildcat's bite... A significant milestone towards arming #RoyalNavy maritime attack helicopters with ship-busting missiles has been achieved during #CSG25. Read more: https://t.co/vZ78VyuWlQ pic.twitter.com/Vu64f9htzU — Royal Navy (@RoyalNavy) October 2, 2025

El comandante de este escuadrón, James Woods, ha señalado que "la introducción del Sea Venom supone un cambio radical en nuestra capacidad de combate".

"Ofrece una combinación letal de precisión, alcance y flexibilidad que nos permite atacar con contundencia un amplio espectro de amenazas en los ámbitos marítimo, costero y terrestre", ha añadido Woods.

Por otro lado, el comandante de la Fuerza Marítima Wildcat ha señalado que "la integración de Sea Venom en el Vuelo Wildcat de un buque en el mar representa una mejora significativa en la letalidad de la Royal Navy a través de su capacidad para atacar objetivos a distancia".

Sea Venom y el helicóptero Wildcat

Este misil cuenta con capacidad suficiente, según la Royal Navy, para realizar ataques sobre buques de guerra de mayor tamaño como corbetas y patrulleras. De igual manera, desde MBDA, fabricante del misil, especifican que se trata de un misil antibuque inteligente de nueva generación con capacidad para realizar "misiones de ataque de precisión en entornos litorales congestionados".

El Wildcat es un helicóptero multifunción que opera desde las fragatas y destructores de la Marina Real británica. La aeronave cuenta con sensores, equipos y armas de última generación. De igual manera, el helicóptero está tripulado por un piloto y un observador y, además, cuenta con asientos blindados para otras seis tropas adicionales.