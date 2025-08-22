EEUU adjudica a Sikorsky un contrato para la modernización del helicóptero Black Hawk

Sikorsky, una compañía de Lockheed Martin, ha anunciado un nuevo contrato con el Ejército de Estados Unidos que financiará las iniciativas de ingeniería y modernización del helicóptero Black Hawk con una adjudicación inicial de 43 millones de dólares (aproximadamente 37 millones de euros), según una nota de prensa publicada por la compañía este miércoles.

Mejora en las capacidades

"Sikorsky está listo para implementar nuevas tecnologías que reforzarán el helicóptero Black Hawk, probado en combate, y darán a los soldados del Ejército de los Estados Unidos una mayor ventaja en zonas como el Indo-Pacífico", ha señalado Hamid Salim, vicepresidente de Sistemas del Ejército y la Fuerza Aérea de Sikorsky.

"La integración de efectos lanzados en el Black Hawk mejorará sus capacidades y proporcionará una ventaja significativa. La modernización está reduciendo los costes, aumentando la eficiencia y mejorando el mantenimiento y la sostenibilidad generales de la aeronave", ha añadido Salim.

Desde Lockheed Martin han señalado que la adjudicación inicial estará centrada en la mejora de la estructura del avión y la inclusión de una capacidad digital troncal que permita la rápida integración de sistemas aéreos no tripulados (UAS). De igual manera, este contrato también incluye el desarrollo de requisitos y arquitectura usando ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE).

Este trabajo inicial sienta una base para que se puedan realizar en el futuro actualizaciones rápidas a este helicóptero. Por otro lado, gracias a un motor más potente y las mejoras antes mencionadas el Black Hawk podrá transportan una mayor carga útil y a una mayor distancia y, además, con las futuras actualizaciones se incluirán funciones relacionadas con la autonomía e inteligencia artificial para ayudar a los pilotos en situaciones difíciles.

"Junto con nuestro equipo de cientos de proveedores estadounidenses, nos comprometemos a entregar al Ejército de los Estados Unidos el Black Hawk modernizado más avanzado y capaz", ha señalado Salim.

Actualmente Sikorsky ha construido más de 5.000 aviones de la familia Hawk para 36 países del mundo y entre todos suman más de 15 millones de horas de vuelo, que incluyen 5 millones de combate.