China afirma haber "expulsado" un destructor de EEUU en el mismo lugar del incidente con Filipinas de este lunes

Las fuerzas Armadas de China han afirmado haber "expulsado" a un destructor militar estadounidense de las aguas en disputa en el mar de China meridional debido a que que había entrado "ilegalmente" en un área que consideran como parte de su soberanía.

Un portavoz del Mando Sur del Ejército Popular de Liberación, He Tiecheng, ha señalado que las fuerzas de China vigilaron y advirtieron al navío estadounidense antes de que abandonase la zona. La ubicación en cuestión es la situada cerca del del atolón de Scarborough o bajo de Mansiloc, cuya soberanía también reivindica Filipinas.

Según Tiecheng, estas acciones "vulneran gravemente la soberanía y la seguridad de China, socavan gravemente la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional y violan el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales".

Desde China aseguran que el buque estadounidense no estaba autorizado para navegar por esa zona. De igual manera, El Ejército ha precisado de que se mantendrán vigilantes en este territorio, días después de que China y Filipinas se vieran envueltos en un incidente en la zona que acabó con el choque entre dos buques chinos, según la información filipina.

Segundo incidente de la semana

Este lunes el atolón de Scarborough fue también el escenario de un choque con el Ejercito chino, esta vez protagonizado por Filipinas. En este área en diputa la Guardia Costera de Filipinas había desplegado dos barcos para apoyar la navegación por esta zona a más de una treintena de embarcaciones pesqueras.

Uno de los portavoces de la Guardia Costera filipina, señaló que las embarcaciones chinas "realizaron maniobras peligrosas". El incidente provocó que dos barcos chinos chocasen entre sí mientras perseguían un barco filipino.

Desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., este país ha reforzado la Alianza con Estados Unidos y ha reforzado su postura frente a las reclamaciones chinas.

Por otro lado, el 30 de julio China calificó en una nota de prensa a Filipinas como una "fuente de problemas y peligro" en el mar de China. En la nota, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Zhang Xiaogang, señaló que "China mantiene su firme determinación y voluntad de salvaguardar la soberanía territorial nacional y los derechos e intereses marítimos, y tomará firmes contramedidas ante cualquier provocación de la parte filipina, de conformidad con las leyes y regulaciones".