Filipinas alerta de que una invasión China a Taiwán les "arrastrará" a entrar en el conflicto

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha señalado este lunes que una invasión de Taiwán por parte de China "arrastrará" al archipiélago "contra su voluntad al conflicto", reiterando una postura que ya expresó la semana pasada en la India y que hizo que Pekín acusara a Manila de "jugar con fuego".

"Inevitablemente, a pesar de nuestro ferviente deseo de evitar cualquier confrontación en cualquier lugar, la guerra por Taiwán arrastrará a Filipinas contra su voluntad al conflicto", ha señalado Marcos Jr. en una rueda de prensa este lunes.

El secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoreo, ha subrayado también hoy en un comunicado que Manila "no puede ignorar a China y sus acciones" y debe defender su "integridad territorial reconocida por casi todo el mundo".

Por otro lado, el presidente filipino mostró el pasado viernes una postura similar en una entrevista al medio indio Firstpost y remarcó que Kaohsiung (Taiwán) está a solo 40 minutos de vuelo del norte de Filipinas.

Las palabras del pasado viernes del presidente filipino provocaron la reacción del gigante asiático. "La proximidad geográfica y las grandes poblaciones en el extranjero no son excusas para interferir en los asuntos internos de otros", señaló el pasado viernes el Ministerio de Exteriores chino.

Estos enfrentamientos se deben a que Filipinas ha estado acercándose a Taiwán 50 años después de que ambas naciones pusiesen fin a sus relaciones diplomáticas. Por ejemplo, el pasado abril Marcos Jr. comenzó a flexibilizar las restricciones sobre visitas oficiales a Taipéi y abrió la puerta a encuentros de ambos gobiernos con propósitos económicos.

Enfrentamientos con China en el mar

Al margen de las tensiones generadas por el acercamiento entre Filipinas y Taiwán, también existe un conflicto territorial entre Manila y Pekín por la soberanía de algunos territorios en el Mar de China Meridional. Esta región es importante debido a que por ahí transita aproximadamente el 30% del comercio global y, además, alberga el 12% de los caladeros mundiales y cuenta con potenciales reservas de petróleo y gas. Estas tensiones territoriales a menudo se traducen en enfrentamientos entre embarcaciones de ambos países.

PCG Implements Kadiwa Operation in Bajo de Masinloc and Offers Assistance to CCG Following Maritime Incident In response to the presence of around 35 Filipino fishing vessels in Bajo de Masinloc, the Philippine Coast Guard (PCG) deployed the BRP Teresa Magbanua and BRP Suluan,… pic.twitter.com/5Hqkye1zli — Jay Tarriela (@jaytaryela) August 11, 2025

En concreto, este lunes los guardacostas de Filipinas han acusado de llevar a cabo "maniobras peligrosas" a navíos chinos y haber provocado la colisión entre un buque de la guardia costera china y el Ejército de ese mismo país, según la publicación en X el portavoz de los guardacostas filipinos, Jay Tarriela.

Las tensiones en el Mar de China Meridional se han intensificado desde la llegada al poder en 2022 del actual presidente filipino debido que a su gobierno ha reforzado su alianza con Estados Unidos y han adoptado una postura más firme en la defensa de sus territorios frente a las reclamaciones chinas.