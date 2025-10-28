El Gobierno alemán quiere enseñar a prepararse para la guerra en los colegios

En paralelo a las discrepancias en el seno del Ejecutivo sobre un reclutamiento forzoso para el recuperado servicio militar, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, lanzó este fin de semana la idea de que los jóvenes reciban en los colegios preparación para situaciones de crisis y guerra.

En una entrevista en Handelsblatt, el conservador Dobrindt señala que su propuesta pasa por una sesión en uno de los cursos escolares superiores para aprender a estar preparado en escenarios de amenaza, como catástrofes, apagones masivos o guerra. "Los niños son importantes transmisores de conocimientos en sus familias", señala Dobrindt, que niega que esta idea pueda tacharse de alarmista: "No hace falta ser un prepper para entender que tener en casa alimentos para unos días, una linterna, pilas o una radio que funcione manualmente. Quien tenga esto no ha entrado en pánico, simplemente está preparado".

La idea de Dobrindt llega con varios países europeos, especialmente al norte y este de Europa, actualizando sus recomendaciones a la población para situaciones de crisis. En el Ejecutivo alemán, donde consejos de ese tipo no son nuevos, la amenaza de una escalada bélica en unos años sigue estando muy presente.

En la entrevista, el ministro avanza que están trabajando en un gran pacto de protección civil para proteger mejor a los ciudadanos reforzando los sistemas de alerta e inventariando los búnkers que existen en Alemania, entre los que citó edificios públicos, parkings subterráneos y sótanos de casas particulares que los ciudadanos deben saber cómo tener listos.

Entre la oposición, sin embargo, la propuesta ha generado críticas: la prorrusa AfD atacó al ministro por presentar como "inevitable" una "guerra inminente". Die Linke también tachó como "inaceptable" introducir el tema de la guerra en los colegios. Los Verdes, en cambio, celebraron que se enseñe a los jóvenes en los colegios "cómo ayudarse a sí mismos y a los demás" y demandaron una jornada similar en todo el país para toda la ciudadanía.