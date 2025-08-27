Alemania aprueba un servicio militar voluntario con un mecanismo que puede convertirlo en obligatorio

El gobierno alemán ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para introducir un servicio militar voluntario. Este plan promovido por el gobierno contempla también la opción de hacerlo obligatorio en caso de necesidad y con el respaldo expreso por parte del Parlamento, según Europa Press. De igual manera, el texto requiere el visto bueno del Parlamento.

Este proyecto ha sido respaldado en una reunión que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Defensa alemán aunque, según la información recogida por Europa Press de la agencia alemana DPA, no se ha aprobado la vuelta al servicio militar obligatorio en tiempos de paz.Este nuevo servicio militar está pensado para el grupo de edad entre los 18 y los 15 años.

En cuanto a la posibilidad de que el servicio pase a ser obligatorio, el texto presentado por el Ministro de Defensa, Boris Pistorius, contempla esta opción en caso de que la situación a nivel de defensa o la falta de voluntarios lo hagan necesario. No obstante, esta medida tiene que ser respaldada por su Parlamento.

Pistorius ha precisado que durante el proceso en el parlamento se van a producir cambios en la ley. "Por regla general, ninguna ley sale del Bundestag tal y como entró", ha señalado Pistorius. A lo que ha añadido: "Lo mismo ocurrirá en este caso".

El servicio militar en Alemania dejó de ser obligatorio en el año 2011 tras 55 años vigente. Esta medida fue calificada de error cuando Pistorius tomó posesión de su cargo. A finales del año 2023 el ministro alemán comenzó a defender la recuperación del servicio militar obligatorio aunque reconoció que la recuperación de este sería difícil.

80.000 soldados adicionales

Según DPA, el Ejército alemán precisaría en la actualidad de 80.000 soldados activos adicionales mientras que la OTAN cifra en 260.000 los hombres y mujeres que Alemania necesitaría para resistir un ataque de una potencia como, por ejemplo, Rusia.

Por lo tanto, el servicio militar en Alemania estaría orientado principalmente para aumentar las reservas. Los planes contemplan empezar con 15.000 nuevos reclutas y la introducción de un examen médico obligatorio a partir de 2027. Para el registro militar, los solicitantes deben rellenar un cuestionario en el que indica si están dispuestos y son aptos para el servicio militar.

El presidente de la Asociación de las Fuerzas Armadas Alemanas, André Wustner, había señalado, antes de la reunión del gabinete, que el plan supone una mejora frente a la situación actual pero que "sigue siendo insuficiente" en vista de los problemas para reclutar personal.