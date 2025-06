Un general alemán asegura que Europa puede sostener el apoyo a Ucrania sin contar con Estados Unidos

El general y jefe del Centro de Situación de Ucrania del Ministerio de Defensa de Alemania, Christian Freuding, ha asegurado a Reuters que Europa es capaz de sostener la resistencia de Ucrania contra Rusia incluso sin el apoyo de Estados Unidos. Freuding ha señalado que los miembros europeos de la OTAN y Canadá habían superado la cantidad de 20.000 millones de dólares proporcionados por Estados Unidos en apoyo a Ucrania el año pasado.

Compensar el apoyo estadounidense

"La guerra contra Ucrania se libra en nuestro continente y también contra el orden de seguridad europeo. Si existe la voluntad política, también habrá medios para compensar en gran medida el apoyo estadounidense", ha señalado el alto funcionario militar.

En marzo de 2025 Donald Trump anunció que suspendería su ayuda a Ucrania pocos días después del polémico enfrentamiento ante las cámaras en el Despacho Oval con su homólogo ucraniano. Por otro lado, la semana pasada Trump comparó la guerra con "dos niños peleándose a lo loco" a los que habría que "dejar pelear un rato antes de separarlos" y sugirió sanciones para ambos bandos.

"No está claro por el momento cómo gestionará el gobierno estadounidense las nuevas solicitudes de apoyo militar para Ucrania. No podemos decir nada al respecto", ha señalado Freuding en relación con la incertidumbre que causa la política de Donald Trump. Además, Freuding precisó que no le constaba que Trump hubiera respaldado algún envío de armas estadounidenses a Ucrania pagado por terceros países.

Los retos y el compromiso de Europa

A pesar de esto, la ausencia de apoyo estadounidense plantea algunos retos para Europa. Entre las capacidades que sería complicado reemplazar el general alemán ha mencionado las relacionadas con la inteligencia, vigilancia y reconocimiento, defensa aérea (Patriot) y los repuestos para armas estadounidenses.

"Si somos capaces de reemplazar capacidades específicas (ISR) en la medida suficiente, debemos considerarlo cuando sepamos con certeza que los estadounidenses ya no proporcionarán estos datos", ha indicado Freuding.

Además, según el Ministerio de Defensa alemán, Alemania ha proporcionado un total de 38.000 millones de euros de ayuda militar a Ucrania, lo que convierte al país europeo en el segundo mayor donante por detrás de Estados Unidos.

Después de las alusiones de Trump a una pelea de niños entre Rusia y Ucrania, la portavoz de Exteriores de la UE, Annita Hipper, se apresuró a remarcar el compromiso de los 27 ante la invasión de Rusia. "Estamos del lado de Ucrania, y por eso estamos aumentando la presión sobre Rusia, porque la guerra debe terminar cuanto antes, pero no en cualquier circunstancia", señaló la portavoz que apuntó "en primer lugar" a un alto al fuego.

Sin embargo, a pesar de este compromiso, Freuding ha advertido de que un alto al fuego podría permitir a Rusia acelerar el proceso de rearme ante un posible ataque a gran escala contra territorio de la OTAN. "Por supuesto, un alto el fuego podría cambiar la situación de amenaza", ha precisado Freuding.