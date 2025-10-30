Éxito de Lockheed Martin y la NASA: primer vuelo del X-59, el avión supersónico silencioso

La división Skunk Works de Lockheed Martin, en asociación con la NASA, ha completado con éxito el primer vuelo del avión supersónico X-59, según ha informado la compañía estadounidense en una nota de prensa publicada este martes.

La aeronave despegó desde las instalaciones de Skunk Works en Palmdale, California, y logró aterrizar cerca del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA en Edwards, también en California. Desde Lockheed Martin precisan que el X-59 funcionó "exactamente como estaba previsto".

"Esta aeronave demuestra la innovación y la experiencia de nuestro equipo conjunto, y nos enorgullece estar a la vanguardia del desarrollo de tecnología supersónica silenciosa", ha señalado el vicepresidente y director general de Lockheed Martin Skunk Works, OJ Sanchez.

Por otro lado, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, ha señalado que este avión es un "símbolo del ingenio estadounidense". El X-59 "forma parte de nuestro ADN: el deseo de ir más lejos, más rápido e incluso más silenciosamente que nadie antes", ha añadido.

The X-59 has completed its first flight! 🎉✈️

A new era of supersonic flight begins with Skunk Works® and @NASA. pic.twitter.com/iqtNWC6TxJ — Lockheed Martin (@LockheedMartin) October 28, 2025

Características del X-59

El X-59 es la pieza central de la misión Quesst de la NASA cuya misión es demostrar la tecnología para volar a velocidades más rápidas que la del sonido sin generar fuertes explosiones sónicas, según indica la mencionada agencia estadounidense. La misión está prevista que esté activa hasta el año 2029.

Por su parte, desde Lockheed Martin apuntan que el X-59 se utilizará para "recabar datos sobre la opinión pública respecto a la aceptabilidad de un estampido sónico silencioso generado por el diseño único de la aeronave". En concreto, desde la compañía señalan que está diseñado para producir a su paso un sonido comparable al sonido del cierre de una puerta de coche (75 decibelios).

El desarrollo y pruebas de este avión ayudarán, según Lockheed Martin, al establecimiento de nuevos umbrales de ruido aceptables. Esto serviría para allanar el camino para que en el futuro se pueda desarrollar una generación de aviones supersónicos con la capacidad de transportar pasajeros y carga "al doble de velocidad que los aviones actuales". El avión está construido para alcanzar una velocidad de crucero de 1.490 kilómetros por hora. Por otro lado, también está diseñado para volar a una altura de 55.000 pies (16.764 metros), el doble de alto de lo que vuelan los aviones de pasajeros convencionales.