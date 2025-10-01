Lockheed Martin y el Pentágono cierran un acuerdo para adquirir 296 cazas F-35

La empresa Lockheed Martin y la Oficina del Programa Conjunto F-35 (JPO) de Estados Unidos han finalizado un acuerdo de que cubre casi 300 cazas furtivos F-35, según la información compartida este lunes por ambas partes.

El comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos señala que la empresa Lockheed Martin recibe una modificación por valor de 12.500 millones de dólares a un contrato. Esta modificación "prevé la definición de 148 aeronaves del Lote 18 y amplía el alcance para la producción y entrega de 148 aeronaves del Lote 19", según el Departamento".

We've reached an agreement with the U.S. government for 296 F-35s. Check out the agreement fast facts below: ⬇️ 🌎 Includes F-35s for U.S. services and key allies

🛡️ Ensures air dominance for decades to come pic.twitter.com/pZ1qXksIJz — F-35 Lightning II (@thef35) September 29, 2025

Por otro lado, desde Lockheed Martin han celebrado el acuerdo y, según el vicepresidente y gerente general del programa F-35 Lightning II en Lockheed Martin, Chauncey McIntosh, "el contrato del F-35 Lote 18-19 representa la confianza continua en el avión de combate más asequible y capaz en producción hoy en día". De igual manera, también ha señalado que "nos enorgullece apoyar a nuestros clientes y consolidar aún más el papel del F-35 en la construcción de la paz mediante la fuerza".

La empresa estadounidense fabricará principalmente estos aviones en su base de Fort Worth, en Texas. Además, la compañía ha señalado que las entregas de estos lotes comenzarán a realizarse en el año 2026.

Por otro lado, desde el comunicado de prensa de Lockheed Martin señalan que este contrato de producción incluye aviones para la las fuerzas armadas de Estados Unidos, socios internacionales y clientes de Ventas Militares al Extranjero.

Más contratos para Lockheed

Los anuncios de contratos publicados por Estados Unidos este lunes también incluyen más acuerdos con Lockheed Martin. Por ejemplo, el departamento de Defensa ha adjudicado un contrato a la compañía por valor de 101 millones de dólares para comprar piezas del F-35 por adelantado que puedan enfrentarse a la "disminución de fuentes de fabricación y escasez de materiales".

De igual manera, la empresa ha obtenido otro contrato por valor de 137 millones de dólares para llevar a cabo cambios en la ingeniería en el lote 17 del F-35 y otro por valor de más de 11 millones de dólares para rediseñar un conjunto de tarjetas de circuitos electrónicos de sensores. Este último se desarrollará también base de Fort Worth y se espera que finalice en julio de 2027.