La renuncia de España al F-35 y el caso de Bélgica

Este miércoles se conocía la noticia de que España había ‘aparcado’ la compra de aviones F-35 Lightning II para reemplazar a sus Harrier de la Armada y los F-18 Hornet del Ejército del Aire que están próximos al final de su vida operativa. El objetivo, optar por soluciones europeas y no estadounidenses. La decisión dejaría a España a la espera de lo que suceda con el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), el proyecto conjunto de Francia, Alemania y España para la creación de un avión de combate, en el que están involucradas las compañías Airbus, Indra y Dassault Aviation. Además, España tendría que seguir apostando por aviones europeos como el Eurofighter.

Sin embargo, el programa del FCAS parece estar teniendo problemas para su desarrollo debido a las exigencias de la empresa francesa Dassault Aviation de hacerse cargo del 80% del avión, según señalaron hace un mes.

El director general del fabricante francés de aeronaves Dassault, Eric Trappier, ha señalado en numerosas ocasiones que, en su opinión, su empresa está capacitada para la construcción de un avión de combate sin apoyo externo.

F-35: Bélgica y España

Es importante destacar que en el mes de abril el Gobierno de España aprobó un plan de cerca 10.500 millones de euros para destinar a la seguridad y la defensa y alcanzar el 2% del PIB con el que se había comprometido. Este plan también incluía que el 85 % de estos fondos se invertirán en Europa y esto, según la información adelantada por El País, se considera incompatible con la adquisición del modelo estadounidense como una pieza clave para la aviación de combate.

Por otro lado, Dassault también ha manifestado sus quejas sobre los planes de compra de otros cazas por parte de sus asociados. Hace unas semanas se produjo una discusión entre Eric Trappier y el gobierno belga en torno al F-35. Trappier criticó duramente a Bélgica por sus esfuerzos para la obtención de estatus de socio pleno en el FCAS mientras compra 11 cazas F-35A de fabricación estadounidense y destina 300 millones de euros al programa FCAS, según Reuters. "Vamos a comprar 11 F35 adicionales, los mejores cazas del mundo", señaló el ministro de Defensa belga, Theo Francken, el 18 de julio en su cuenta de X.

"Si (Bélgica) desiste de comprar F-35, serán bienvenidos. Si no, nos están tomando el pelo", indicó Trappier en el anuncio de los resultados financieros trimestrales de Dassault. Por otro lado, el director general de Dassault señaló que unirse al FCAS requiere un compromiso con la industria europea y apuntó a que los países quieren los empleos generados por el programa "pero compran a Estados Unidos".

Le gouvernement évaluera sa position dans le projet FCAS. En tant que membre fondateur de l'OTAN et de l'UE, allié loyal et hôte du quartier général, nous n'avons pas de leçons à recevoir d'industriels arrogants. — Theo Francken (@FranckenTheo) July 24, 2025

Como respuesta a estas declaraciones, Francken señaló en su cuenta de X que "el Gobierno evaluará su posición en el proyecto FCAS. Como miembro fundador de la OTAN y de la UE, aliado leal y sede del cuartel general, no tenemos que recibir lecciones de industriales arrogantes".