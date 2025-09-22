Lockheed Martin presenta Vectis, su nuevo dron de combate sigiloso y "asequible"

Lockheed Martin Skunk Works ha presentado Vectis, "un avión de combate colaborativo (CCA) letal y con capacidad de supervivencia del Grupo 5", según informan desde la compañía estadounidense en una nota de prensa publicada este domingo.

"Vectis es la culminación de nuestra experiencia en integración de sistemas complejos, desarrollo avanzado de cazas y autonomía", ha señalado OJ Sanchez, vicepresidente y director general de Lockheed Martin Skunk Works.

De igual manera, tambien ha puesto en valor el hecho de que no se trata de una nueva plataforma sino que están construyendo "un nuevo paradigma para el poder aéreo basado en una infraestructura de drones ágil, altamente capaz, personalizable y asequible".

Survivable. Lethal. Autonomous.

Lockheed Martin Vectis™ is here. 🦨 This cutting-edge uncrewed aircraft integrates with 5th and next-gen platforms and provides unparalleled mission survivability. pic.twitter.com/Y7IgoUqstF — Lockheed Martin (@LockheedMartin) September 21, 2025

Sobre Vectis

Desde Lockheed Martin señalan que este avión se puede integrar en aeronaves de quinta y próxima generación y es capaz de ejecutar ataques de precisión, guerra electrónica y misiones antiaéreas. Por otro lado, también destacan que su rango de resistencia es compatible para los escenarios de Indo-Pacífico y Europa.

Lockheed Martin también señala que es un avión sigiloso, asequible (a precio de un CCA) y que cuenta con un diseño abierto para "evitar el bloqueo de proveedores mediante la alineación con las arquitecturas de referencia gubernamentales". Sin embargo, la aeronave aún no está terminada y actualmente se ha realizado el pedido de piezas.

"Con Vectis, Lockheed Martin Skunk Works actúa con una visión audaz de ofrecer sistemas de supervivencia y misión de alto nivel a objetivos de costos agresivos y diseño, construcción y vuelo en un plazo de dos años", señalan desde la compañía.

El CCA

El programa de Aviones de Combate Colaborativo (por sus siglas en ingés, CCA) fue propuesto por la Fuerza Aérea estadounidense y consiste en una iniciativa para el desarrollo e implementación de "nuevos conceptos de trabajo en equipo" entre aviones autónomos y tripulados (y) no tripulados, según un artículo de Airforce Technology de 2024.

El objetivo es desplegar de manera rápida un gran numero de aviones no tripulados (CCA) para hacer un equipo con otros aviones tripulados de quinta o sexta generación.

Por otro lado, según las declaraciones de Sanchez recogidas por el diario Breaking Defense, este no ha llegado a decir que Vectis vaya a ser la oferta de Lockheed Martin para el incremento 2 del CCA. Sin embargo, ha señalado que si la Fuerza Aérea de Estados Unidos necesita una plataforma con esas características "creo que será una excelente candidata".