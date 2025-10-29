Corea del Norte prueba de nuevo sus misiles estratégicos 24 horas antes de la visita de Trump a Seúl

Corea del Norte ha informado este miércoles de que han realizado una prueba de lanzamiento de misiles de crucero estratégicos mar-superficie en el Mar amarillo, justo un día antes de la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Corea del Sur.

La Administración de Misiles de Corea del Norte ha precisado que la prueba se llevó a cabo este martes y que los misiles disparados verticalmente volaron más de 7.800 segundos a lo largo de una ruta para destruir el objetivo, según Europa Press.

Un alto dirigente del partido coreano, Pak Jong Chon, ha señalado que Corea del Norte está "logrando importantes éxitos en la aplicación práctica" de sus "fuerzas nucleares" dentro de su plan para la "expansión constante del ámbito de aplicación de la disuasión bélica".

La semana pasada, a escasos días de la cumbre del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico, Corea del Norte lanzó dos proyectiles hipersónicos después de cinco meses sin que se produjesen ensayos de este tipo. Además, el lanzamiento de estos misiles fueron los primeros desde que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung asumió su cargo en junio.

El presidente surcoreano ha buscado mejorar las relaciones con su país vecino y en agosto presentó un plan conseguir la desnuclearización de Corea del Norte y poder poner fin a la creciente tensión entre ambos países. Sin embargo, Corea del Norte ha rechazado cualquier posible desnuclearización de su país.

La respuesta de Trump

Donald Trump este miércoles ha quitado importancia al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte a pocas horas de su llegada Corea del Sur y ha señalado que podría reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un "en un futuro no muy lejano", según Europa Press.

En concreto, el mandatario norteamericano ha precisado ante la prensa a bordo del Air Force One que Pyongyang "ha estado lanzando misiles desde hace décadas" y que con Kim Jong Un "siempre tuvo una muy buena relación".

"Tenemos un buen entendimiento de cada uno. Nos hemos reunido, hemos hablado numerosas veces", ha insistido el presidente de Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca han precisado que Trump se encuentra abierto al diálogo con Corea del Norte mientras que Kim Jong Un, a pesar de que ha manifestado también sus intenciones de conversar con Estados Unidos, ha señalado que desde Washington tienen que abandonar la exigencia de la desnuclearización completa para que se produzcan estas conversaciones.