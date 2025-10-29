Rumanía dice que EEUU ha comunicado a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha publicado esta mañana una nota de prensa en la que señala que Estados Unidos ha comunicado a los países miembros de la OTAN su intención de reducir en el corto plazo su despliegue militar en Europa. Concretamente, desde Rumanía señalan un potencial recorte en el flanco oriental de la OTAN.

Desde el ministerio rumano señalan que la reducción de las fuerzas estadounidenses en Europa se debe a las nuevas prioridades, anunciadas en febrero, de la Administración Trump.

"La decisión también tuvo en cuenta el hecho de que la OTAN había reforzado su presencia y actividad en el flanco oriental, lo que permite a Estados Unidos ajustar su postura militar en la región", señala la nota de prensa.

Parteneriatul strategic România-SUA rămâne solid și activ. România și aliații au fost informați despre redimensionarea unei părți din trupele americane dislocate în Europa, care reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale din SUA, anunțate încă din… — Ionut Mosteanu (@IonutMosteanu) October 29, 2025

Por su parte, el ministro de Defensa rumano, Ionut Mosteanu, ha señalado en su cuenta de X de que "no estamos hablando de una retirada de las fuerzas estadounidenses de Rumanía, sino de un ajuste planificado de las rotaciones en varios estados miembros de la OTAN". Además , Mosteanu ha señalado que cerca de 1.000 militares estadounidenses permanecerán en territorio rumano para continuar con las tareas de defensa y disuasión.

El ministro también ha agradecido a Estados Unidos "la sólida cooperación y la confianza mutua que definen esta asociación".

Flanco oriental: Polonia

Al margen de la posible reducción de tropas en el flanco oriental que señalan desde Rumanía, a principios de septiembre Donald Trump, en una reunión el presidente polaco Karol Nawrocki en Washington, señaló que se encontraba abierto a incrementar su presencia militar en Polonia y rechazó que vaya a retirar las tropas estadounidenses de territorio polaco.

"Pondremos más si quieren. Hace tiempo que quieren tener una mayor presencia", señaló Trump, que también comentó que desde Estados Unidos están "muy alineados con Polonia".