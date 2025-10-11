'Find Fix Track Target', el ejercicio aéreo de la OTAN en Polonia con presencia española y con Torrejón como punto clave

España y otras ocho fuerzas aliadas de la OTAN (Dinamarca, Francia, Italia, Polonia, Suecia, Turquía, Reino Unido y EE UU) realizaron el 2 de octubre un ejercicio de búsqueda, fijación, seguimiento y objetivo en Polonia para mejorar la integración y la interoperabilidad.

Los ejercicios Find-Fix-Track-Target (F2T2, por sus siglas en inglés) consisten en emplear recursos de vigilancia y reconocimiento para conseguir localizar blancos y comunicar su ubicación a aquellos sistemas que cuenten con capacidad para acometer estos objetivos en un período de tiempo limitado, según explicó el Estado Mayor de la Defensa en unos ejercicios similares realizados en 2024.

Allied forces 🇩🇰🇫🇷🇮🇹🇵🇱🇪🇸🇸🇪🇹🇷🇬🇧🇺🇸 conducted advanced Find Fix Track Target (F2T2) training, sharpening multi-domain coordination and strengthening NATO’s eastern flank. 🔗 Read more: https://t.co/hj8hYlUli9 pic.twitter.com/BwwqIhNtN5 — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) October 8, 2025

Este tipo de misiones requieren una gran coordinación entre todos los dominios (aire, tierra, mar, ciberespacio y espacio) para una correcta ejecución. Las misiones F2T2 garantizan que las fuerzas de la OTAN estén preparadas para "responder a cualquier amenaza potencial a la Alianza", señala el comunicado del Comando Aéreo Aliado de la OTAN (AIRCOM).

Participación española

Durante esta misión los F-35 daneses y los Typhoon españoles demostraron una "integración fluida" entre cazas de cuarta y quinta generación, que fueron reabastecidos por un KC-135 turco y el Transporte de Tanque Multifuncional (MRTT) francés para prolongar el tiempo de la misión.

Además, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de Torrejón fue el encargado de gestionar el C2 (mando y control) y llevar a cabo la planificación de este F2T2. Este centro, ubicado al noreste de Madrid, se encarga de diversas tareas sobre la Policía Aérea en tiempos de paz. De igual manera, este centro español se encarga de algunos acuerdos especiales como la Policía Aérea sobre Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Eslovenia.

Por otro lado, en el último de los ejercicios de este tipo, que se realizó el 5 de junio de 2025 en Polonia y en el que participaron siete naciones pertenecientes a la OTAN, también se llevaron a cabo misiones con cazas de cuarta y quinta generación (F-16 portugueses y F-35 holandeses) y fueron reabastecidos por un avión cisterna francés.