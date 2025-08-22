Bélgica releva a España en la misión de la Policía aérea de la OTAN en Islandia

La Fuerza Aérea belga asume la misión de Policía Aérea de la OTAN en Islandia, en sustitución de la Fuerza Aérea y Espacial española, según una nota de prensa del Comando Aéreo Aliado de la OTAN (AIRCOM) del 19 de agosto. Esta es la primera vez que las fuerzas aéreas belgas se despliegan en la Base Aérea de Keflavik bajo la misión de la Policía Aérea de la OTAN.

El destacamento belga estará compuesto por cuatro cazas F-16 y cerca de 100 efectivos de apoyo y sustituirá a los cazas EF/A-18M Hornet de la Fuerza Aérea y Espacial Española que se encontraban en Islandia desde el mes de julio. Los belgas realizarán intercepciones rutinarias de Alerta de Reacción Rápida (QRA), vuelos de vigilancia e identificación del espacio aéreo y misiones de entrenamiento integrados con otros aliados de la OTAN.

🇧🇪 @BeAirForce take over NATO's Air Policing mission in Iceland, replacing @EjercitoAire 🇪🇸 This is the first time Belgian Air Force deploys to Keflavik Air Base, securing NATO airspace as part of the Alliance's mission in Iceland 🇮🇸 Read more: https://t.co/uHVRLNgrAT pic.twitter.com/StuxUX7xdd — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) August 19, 2025

La Fuerza Aérea belga permanecerá en QRA en Islandia hasta mediados de septiembre y sus cazas colaborarán con la Guardia Costera islandesa y con el personal del Centro de Control e Información de Keflavik "para ayudar a salvaguardar el espacio aéreo de la OTAN en la región ártica", según el comunicado del AIRCOM.

"Este despliegue demuestra nuestro continuo compromiso con la misión de Policía Aérea de la OTAN", ha señalado el Comandante del Destacamento Belga. "Esta será nuestra primera vez en Islandia y esperamos con ilusión el desafiante entorno operativo y las oportunidades de entrenamiento que nos brindará", ha añadido.

Islandia es miembro fundador de la OTAN pero cuenta con la peculiaridad de no contar con fuerzas armadas permanentes. Desde el mes de mayo del año 2008 los países aliados de la OTAN han desplegado periódicamente aviones de combate en la Base Aérea de Keflavik para proteger el espacio aéreo del país.

Desde la OTAN señalan que la misión de la policía aérea islandesa cuenta con la peculiaridad de que no cubre permanentemente es espacio aéreo de Islandia. En su lugar, la misión implica el despliegue de un grupo de aviones de combate de un país aliado durante un periodo de tiempo entre tres y cuatro semanas, tres veces al año.