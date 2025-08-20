Bombarderos estadounidenses realizan una demostración de poder aéreo sobre Riga junto a cazas húngaros y suecos

Los bombarderos de Estados Unidos B-1B Lancer volaron junto a los JAS-39 Gripen húngaros y suecos sobre Riga, Letonia, este lunes en una demostración de poder aéreo de la OTAN.

En concreto, dos Gripens JAS-39 húngaros, que actualmente se encentran despegados en la misión de la Policía Aérea de la OTAN en la Base Aérea de Šiauliai, Lituania, volaron en formación junto a dos Gripens suecos y dos bombarderos B-1B Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los aviones en formación sobrevolaron a baja altura el Monumento a la Libertad de Letonia, "lo que puso de manifiesto la perfecta integración de las diversas y sofisticadas plataformas", según señalan desde el Comando Aéreo Aliado de la OTAN (AIRCOM).

🇭🇺 and 🇸🇪 Gripens integrate with 🇺🇸 B-1B Lancer Bombers over 🇱🇻 This formation flight demonstrates NATO's presence in the region, transatlantic unity, and commitment to collectively strengthen the security of the Baltic region. Read more: https://t.co/XPzHqAYoXU pic.twitter.com/oWZR2QptQC — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) August 19, 2025

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprūds, ha celebrado la realización de estas maniobras de sobrevuelo porque "demuestran claramente la presencia de la OTAN en la región, la unidad transatlántica y el compromiso de fortalecer colectivamente la seguridad de la región de los Estados Bálticos".

De igual manera también ha señalado que la seguridad de los Estados Bálticos y del flanco oriental de la OTAN es "la piedra angular de la seguridad de toda la región euroatlántica".

Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Letonia también se han hecho eco de la noticia. "El sobrevuelo demuestra la unidad de los aliados, así como su disposición a realizar operaciones aéreas conjuntas, fortaleciendo la seguridad en nuestra región", señalan en su cuenta de X.

Šodien virs Rīgas tika veikts sabiedroto gaisa spēku pārlidojums✈️

⁰Tajā piedalījās ASV Gaisa spēku bumbvedējs "B-1B Lancer", kuru pavadīja Ungārijas un Zviedrijas iznīcinātāji🤝🏼 Pārlidojums demonstrē sabiedroto vienotību, kā arī gatavību veikt kopīgas gaisa operācijas,… pic.twitter.com/7FGHYkYsND — NBS (@Latvijas_armija) August 19, 2025

Aeronaves involucradas

La Fuerza Aérea de Hungría asumió la responsabilidad de la Policía Aérea del Báltico a principios de agosto y el sobrevuelo conjunto "pone de relieve la postura escalable de la fuerza en el flanco oriental de la Alianza", según el AIRCOM.

Por otro lado, el B-1B Lancer de Estados Unidos llegó a la Base Aérea de Ørland, Noruega, el 9 de agosto como parte de la última Bomber Task Force Europe. Además, cuando los B-1B llegaron al Atlántico Norte fueron escoltados por los cazas EF/A-18M Hornets de la Fuerza Aérea y Espacial Española que operaban desde Islandia.

Los aviones B-1 multimisión son "la columna vertebral de la fuerza de bombarderos de largo alcance de Estados Unidos" según la información de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Este avión puede portar una gran variedad de armas como por ejemplo 84 bombas de propósito general Mk-82 de 226 kg (500lb), hasta 84 minas navales Mk-62 del mismo peso o 30 municiones de racimo (CBU-87, -89, -97).