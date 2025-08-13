Bombarderos estadunidenses llegan a Noruega para realizar ejercicios conjuntos con aliados europeos

Los aviones B-1B Lancer de la Fuerza Aérea de EE. UU han llegado el 9 de agosto a la Base Aérea de Orland, Noruega, para empezar operaciones de entrenamiento lideradas por los Aliados como parte de la última Bomber Task Force Europe. Además, a su llegada al Atlántico Norte, los B-1B fueron escoltados por los cazas EF/A-18M Hornets de la Fuerza Aérea y Espacial Española que operaban desde Islandia.

El despliegue permite que las tripulaciones aéreas de los Estados Unidos perfeccionen sus tácticas, aumenten su flexibilidad y fortalezcan la coordinación con los Aliados mediante la realización de ejercicios y operaciones conjuntas. De esta manera, se logra aumentar "las capacidades y la preparación para el combate", según la nota de prensa del Comando Estratégico de Estados Unidos.

"Mantenernos alerta en entornos dinámicos"

"Este despliegue nos permite entrenar como combatimos: integrados con nuestros aliados de la OTAN, preparados y adaptables", ha señalado el Teniente Coronel Eric Álvarez, comandante desplegado del 345.º Escuadrón de Bombardeo. "Se trata de desarrollar experiencia y confianza juntos, mejorar la preparación y mantenernos alerta en entornos dinámicos", ha añadido. Este despliegue es el quinto de la Bomber Task Force Europe en lo que va de año.

Durante el despliegue se realizarán diversas misiones. Se buscará perfeccionar la velocidad y precisión con la que los bombarderos y cazas pueden actuar contra amenazas en tiempo real mediante el entrenamiento del proceso de búsqueda, fijación, seguimiento y localización de objetivos.

"A medida que las tripulaciones practican estas habilidades, se entrenan simultáneamente contra amenazas terrestres y aéreas diseñadas para negarles la libertad de maniobra, lo que les exige actuar con decisión para contrarrestar las amenazas y lograr la superioridad aérea", precisa la nota de prensa.

El B-1B Lancer

Los aviones B-1 multimisión son "la columna vertebral de la fuerza de bombarderos de largo alcance de Estados Unidos", según la información oficial de las Fuerzas estadounidenses.

Este avión puede portar una gran variedad de armas como por ejemplo 84 bombas de propósito general Mk-82 de 226 kg (500lb), hasta 84 minas navales Mk-62 del mismo peso o 30 municiones de racimo (CBU-87, -89, -97).

El B-1B es una versión mejorada del B-1A desarrollado en la década de 1970 como sustituto del B-52. La versión mejorada de la aeronave incluye una estructura adicional que permite aumentar la carga útil en 34.000 kg, una mejora en el radar y una reducción en la sección transversal del radar en un orden de magnitud, según las Fuerzas Aéreas.

El primer B-1B fue entregado a la Base de la Fuerza Aérea Dyess en Texas (base desde la que han despegado los aviones con destino Noruega) en junio de 1985.