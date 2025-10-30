Iceye lanza Tactical Access, el primer servicio SAR satelital que garantiza imágenes críticas en menos de una hora

La compañía finlandesa Iceye ha presentado Tactical Access, un nuevo servicio de radar de apertura sintética (SAR) que garantiza la programación de imágenes satelitales con prioridad absoluta. A diferencia del modelo tradicional de la industria, ofrece capacidad reservada para misiones críticas, asegurando capturas incluso con poco margen de aviso, una ventaja clave en operaciones de defensa e inteligencia.

El servicio está dirigido a organizaciones que requieren grandes volúmenes de imágenes con entrega rápida. Iceye permite dos opciones: descarga directa a través de una estación terrestre del cliente o recepción segura en la nube. En el primer caso, los datos se procesan en cuestión de minutos, garantizando custodia exclusiva y soberanía sobre la información obtenida.

Tactical Access se apoya en la constelación comercial de satélites SAR más grande y precisa del mundo, capaz de ofrecer imágenes con una resolución de hasta 16 centímetros. Su tecnología de direccionamiento electrónico del haz permite capturar decenas de escenas en minutos, mientras que su interfaz facilita la planificación de misiones complejas de forma intuitiva y ágil.

Según John Cartwright, vicepresidente sénior de productos de datos de Iceye, el nuevo servicio "rompe el paradigma de la programación satelital tradicional" al ofrecer flexibilidad total a los clientes. "Las agencias de seguridad nacional necesitan tiempos de reacción mínimos y máxima disponibilidad. Tactical Access ofrece ambas cosas con la calidad SAR líder del sector", ha subrayado el directivo.