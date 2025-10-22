Shield AI presenta el X-BAT, un dron pilotado por inteligencia artificial

La empresa Shield AI ha presentado este martes su avión de combate de despliegue vertical (VTOL) pilotado por inteligencia artificial X-BAT. Este dron, según ha informado la compañía, está diseñado para operaciones expedicionarias y marítimas en entornos disputados.

"En Shield AI, creemos que la mayor victoria no requiere guerra. Para hacer realidad esta convicción, estamos ejecutando un plan maestro simple pero ambicioso: demostrar el valor de la autonomía, ampliarla a diferentes dominios y reimaginar el poder aéreo", ha señalado el cofundador de la compañía Brandon Tseng.

Earth is our runway. Introducing X-BAT, the world’s first AI-piloted VTOL fighter jet. With vertical takeoff and landing, long range, and full autonomy, X-BAT delivers combat power anywhere, anytime. This is the future of airpower. Watch the video: https://t.co/K4abUZa23z… pic.twitter.com/AnELEPOfLV — Shield AI (@shieldaitech) October 21, 2025

De igual manera, Tseng también ha precisado que desde su empresa buscan expandir la capacidad de combate de los Estados Unidos y sus aliados mediante una aeronave capaz de despegar sin necesidad de una pista. "El poder aéreo sin pistas es el santo grial de la disuasión. Proporciona a nuestras fuerzas persistencia, alcance y capacidad de supervivencia, y permite que la diplomacia tenga un futuro más", ha explicado el cofundador de Shield AI.

No obstante, en la presentación del X-BAT de este martes se presentó una maqueta del dron en lugar de un modelo de producción completo, según la información del diario Breaking Defense. Este mismo diario también señala que Shield AI planea poder realizar los primeros despegues y aterrizajes verticales en otoño del 2026 y las pruebas de vuelo completas para el año 2028.

Otra de las características de este dron es que cuenta con la tecnología de la misma compañía conocida como Hivemind. Desde Shield AI señalan que se trata de una plataforma de software impulsada por Inteligencia Artificial para que se puede desarrollar e implementar de manera rápida en máquinas inteligentes, como el X-BAT.

En el caso concreto de este dron, Hivemind permite a X-BAT "penetrar de forma autónoma en el espacio de batalla disputado, colaborar dinámicamente con aeronaves tripuladas y ejecutar tácticas colaborativas sin comunicación constante", según la compañía. Además, la autonomía que le confiere le permite operar junto a otros drones o de manera independiente.