Sikorsky presenta Nomad, su nueva familia de drones de despegue vertical para el combate

Sikorsky, la compañía de Lockheed Martin, ha presentado este martes los drones Nomad, una nueva familia de Sistema de Aeronave No Tripulada (UAS, por sus siglas en inglés) de doble hélice con despegue y aterrizaje vertical (VTOL).

Este dron está diseñado para misiones de reconocimiento, ataque ligero, logística disputada, entre otros. Esta familia de drones puede tener diferentes tamaños que comprenden desde las dimensiones de un UAS del Grupo 3 (entre 25 y 600kg) hasta las de un Grupo 4/5 (600kg o más). Los Nomad cuentan con sistemas de propulsión híbridos-eléctricos aunque las variantes más grandes emplean un sistema de propulsión convencional.

Introducing the Nomad™ family of rotor blown wing drones. See how this revolutionary family of systems is designed to provide unparalleled capabilities across a wide range of missions. — Sikorsky (@Sikorsky) October 6, 2025

"Usamos el término 'familia' para destacar un atributo clave del diseño: su capacidad de escalar desde un pequeño UAS del Grupo 3 hasta el equivalente en tamaño a un helicóptero Black Hawk", ha comentado el vicepresidente y gerente general de Sikorsky, Rich Benton.

De igual manera, Benton ha destacado que la familia de drones resultante destacará por su adaptabilidad y su capacidad para despegar sin necesidad de una pista. "Los Nomad son un multiplicador de fuerza, que complementa las misiones de aeronaves como el Black Hawk para mantener la ventaja estratégica en el Indo-Pacífico y en regiones más amplias", ha añadido.

Su diseño combina la "versatilidad de un helicóptero con la velocidad y el alcance de un avión de ala fija". El dron es capaz de despegar y aterrizar de manera vertical, así como de desplazarse en horizontal como un avión.

El director de Programas Avanzados de Sikorsky ha señalado que están "siguiendo las sugerencias del Pentágono, adoptando un enfoque rápido y creando una familia de drones que pueden despegar y aterrizar prácticamente en cualquier lugar y ejecutar la misión, todo de forma autónoma y en manos de soldados, infantes de marina, marineros y aviadores". Además, estos UAS cuentan con la tecnología de autonomía MATRIX desarrollada por Sikorsky Innovations y DARPA.

Sikorsky anunció en marzo de 2025 que su prototipo Nomad 50 (de 3,1 metros de envergadura) había realizado con éxito una prueba de vuelo y actualmente la compañía señala que una variante del Grupo 3 (3,5 metros) está en construcción.