Anduril estrena su YFQ-44A, el dron que combatirá de forma autónoma junto a los cazas de EEUU

El dron YFQ-44A de la empresa de tecnología de defensa Anduril destinado al programa de aeronaves de combate colaborativas (CCA) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó el pasado viernes su primer vuelo en un centro de pruebas ubicado en California.

La compañía ganó el año pasado un contrato de la Fuerza Aérea para la introducción de un prototipo de dron que podría servir como un "compañero de ala leal" junto a los aviones de combate, según señalan desde Reuters.

Vuelo semiautónomo

"El YFQ-44A no fue diseñado para ser una aeronave pilotada remotamente, y así no lo operamos, ni desde su primer vuelo ni en adelante", señala la nota de prensa publicada por Anduril.

YFQ-44A took flight today. Anduril has launched a new age of airpower with the push of a button. From clean-sheet design to one-click takeoff in 556 days. pic.twitter.com/hUxIZCP8Zz — Anduril Industries (@anduriltech) October 31, 2025

La empresa también asegura que esta aeronave es capaz de ejecutar un plan de misión por sí sola, gestionar el control de vuelo y el ajuste de potencia de manera independiente del mando humano. El dron simplemente volverá a tierra "con solo pulsar un botón".

No obstante, durante una rueda de prensa con periodistas el vicepresidente sénior de ingeniería, superioridad aérea y ataque de Anduril, Jason Levin, no proporcionó detalles adicionales acerca del primer vuelo, como la ruta, duración o si se había detectado algún problema en la aeronave, según el diario Breaking Defense. Levin se limitó a señalar que habían demostrado que el avión funcionaba. "Nos queda mucho por hacer en cuanto a demostrar la velocidad, la maniobrabilidad, la autonomía, la capacidad furtiva, la integración de los sistemas de armas y más", comentó Levin.

El vuelo del YFQ-44A supone un nuevo paso en los objetivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de desplegar un enjambre de drones no tripulados impulsados por reactores, mientras que desde el Pentágono se preparan para un posible conflicto en futuro en la región del Pacífico, según Reuters.

Levin ha señalado en un comunicado de prensa que este dron está diseñado para una misión específica: "mejorar la capacidad de supervivencia, la letalidad y la eficacia de la misión mediante la colaboración con cazas tripulados o la operación independiente".

"A través de las pruebas de vuelo, Anduril y la Fuerza Aérea están desarrollando conceptos y tácticas de colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas que definirán cómo integraremos, operaremos en combate y mantendremos aeronaves verdaderamente autónomas", ha añadido.