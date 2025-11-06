General Atomics presenta el nuevo dron armado Gambit 6 para misiones aire-tierra

General Atomics ha anunciado este martes que ha ampliado su serie de aeronaves de combate colaborativas Gambit (CCA) con una plataforma construida para realizar operaciones aire-tierra: el Gambit 6.

"La arquitectura modular y la bahía de armas interna de baja firma del Gambit 6 permiten una fácil integración de sistemas avanzados de autonomía, sensores y armas, lo que garantiza que la aeronave pueda adaptarse a una amplia gama de escenarios operativos", ha señalado David R. Alexander, presidente de General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI).

GA-ASI adds a new variant to its #GambitUAS Series of modular uncrewed aircraft: Gambit 6 for air-to-ground operations. The multi-role #UCAV offers international air forces a versatile air-to-ground collaborative combat aircraft to address emerging threats. Read the news:… pic.twitter.com/Rs1U9ImhxM — General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) (@GenAtomics_ASI) November 4, 2025

De igual manera, desde General Atomics señalan que las estructuras de los aviones podrán ser compradas por los clientes a partir del año 2027. No obstante, las "versiones adaptadas para misiones europeas" se entregarán en 2029.

El anuncio de esta CCA se produce días después de que la empresa Anduril publicase que su dron YFQ-44A había realizado su primer vuelo con éxito. Por otro lado, en agosto, General Atomics logró hacer lo mismo con el YFQ-42A (que está basado en el concepto original del Gambit 2).

Serie Gambit

Desde General Atomics presentan Gambit como una serie de aeronaves que cuentan con diferentes variantes y que se pueden ajustar a diferentes tipos de misiones. El concepto original fue anunciado por la compañía hace tres años y estaba basado en cuatro modelos. En el año 2024 General Atomics presentó el Gambit 5 para centrarse en "operaciones embarcadas" y ahora suma en 2025 el Gambit 6.

La serie Gambit incluye versiones distintas para "inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de alta exigencia, combates aire-aire, entrenamiento de cazas y reconocimiento de combate furtivo", señala la compañía que ahora sumará las operaciones aire-tierra gracias al Gambit 6.

Por otro lado, a pesar de las diferentes prestaciones, todas tienen en común el "núcleo Gambit". Esta plataforma central incluye, por ejemplo, el tren de aterrizaje o el chasis y representa cerca del 70% del precio entre los distintos modelos.