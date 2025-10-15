Sikorsky convierte el helicóptero Black Hawk en un megadron de combate sin piloto

Sikorsky, una empresa de Lockheed Martin, ha presentado este lunes el sistema aéreo no tripulado (UAS) S70, llamado también U-Hawk, que elimina al piloto de un helicóptero Black Hawk UH-60L para convertirlo en un dron. Está previsto que esta versión del Black Hawk realice su primer vuelo en el año 2026.

Al ser un helicóptero sin tripulación, Sikorsky ha sustituido la cabina por puertas curvadas y rampas y los controles de vuelo de una aeronave convencional han sido reemplazados por un sistema fly-by-wire, que cuenta con la tecnología MATRIX de la compañía. Esta tecnología, desarrollada por Sikorsky Innovations y DARPA, genera de manera automática un plan de vuelo empleando cámaras, sensores y algoritmos para que el U-Hawk pueda realizar el vuelo de manera segura.

De igual manera, gracias a la ausencia de cabina, este UAS cuenta con un 25 por ciento más de espacio de carga que un Black Hawk convencional.

Introducing the S-70UAS U-Hawk, a versatile autonomous UAS that has 25% more cargo space than a typical Black Hawk.#AUSA #AUSA2025 pic.twitter.com/AunPeMGrTz — Sikorsky (@Sikorsky) October 13, 2025

Con este espacio adicional, desde Sikorsky señalan que se puede emplear para poder contar con cargas más largas (como misiles), lanzar enjambres de drones o llevar tanques de combustible para aumentar su alcance. Desde la empresa señalan que pueden transportar 6 misiles HIMARS, puede volar en equipo con otros Black Hawks pilotados y para manejarlo solo es necesario el uso de una tablet gracias a MATRIX y a los controles de vuelo fly-by-wire.

"El U-Hawk ofrece un UAS utilitario rentable al aprovechar las características comunes de la flota UH-60 existente, y su diseño sin tripulación reduce los costos de operación y mantenimiento", ha señalado Igor Cherepinsky, director de Sikorsky Innovations.

De igual manera, el vicepresidente y director general de Sikorsky, Rich Benton, ha destacado el poco tiempo que ha llevado el desarrollo de este UAS. "Desarrollamos este prototipo desde su concepto hasta su realización en menos de un año, y las modificaciones realizadas para transformar este Black Hawk tripulado en un UAS multimisión pueden replicarse a gran escala de forma rápida y económica. El U-Hawk continúa el legado del Black Hawk como la aeronave utilitaria líder del mundo y abre la puerta a nuevas capacidades como UAS", ha señalado Benton.