Cientos de misiles y miles de millones: la ofensiva británica para sostener a Ucrania

El ministerio de defensa del Reino Unido presume de haber entregado "cientos de misiles" a Ucrania meses antes de las fechas previstas y de encabezar la delegación comercial con Kiev.

Desde el ministerio británico señalan que estos misiles, que se utilizan para defender el espacio aéreo ucraniano, han sido entregados 5 meses antes de lo que estaba previsto en el programa de donaciones del Reino Unido. Los Misiles Ligeros Multipropósito (LMM) "han protegido a Ucrania contra amenazas desde que Rusia lanzó su invasión ilegal en febrero de 2022", precisa la nota de prensa del ministerio.

De igual manera, Thales sigue avanzando en la siguiente fase de colaboración con socios ucranianos. En enero de este año se firmó un acuerdo por valor de 1.600 millones de libras (1.840 millones de euros) para permitir que estos misiles se integren más en el sistema defensivo ucraniano.

Deeper international collaboration is critical to Ukraine’s long-term defence industrial resilience and bolstering its efforts in the war. Defence Minister @LukePollard led a trade delegation to Kyiv this week to increase military support for Ukraine. 🇬🇧🤝🇺🇦 Find out more 👇 pic.twitter.com/rKZEMIiKZ5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 10, 2025

Por otro lado, el Ministro de Preparación para la Defensa e Industria, Luke Pollard, ha encabezado una visita de una delegación comercial del Reino Unido a Ucrania. "Fue un honor encabezar esta delegación comercial a Kiev y ver a tantos otros países participando en el evento", ha señado. De igual manera, ha señalado que es "esencial" impulsar las alianzas industriales tanto para defender su país como para apoyar a Ucrania y disuadir a "nuestros adversarios".

Pollard también ha remarcado el compromiso del Reino Unido con el apoyo a Ucrania y ha detallado que solo en este año están destinando 4.500 millones de libras (5.175 millones de euros) en concepto de ayuda militar. "Una cifra nunca vista", ha dicho.

Compromiso con Ucrania

En enero de este año el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer ratificaron un acuerdo de asociación entre los dos países para los próximos 100 años. Starmer precisó que se trata de una muestra de apoyo a Ucrania que va más allá de la guerra con Rusia.

"Es una promesa de que estamos con ustedes, no sólo hoy o mañana, sino durante cien años, mucho después de que esta guerra termine y Ucrania sea libre y próspera una vez más", señaló el primer ministro del Reino Unido según Europa Press.