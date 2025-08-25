Reino Unido anuncia la compra de seis lanzadores de misiles Land Ceptor por cerca de 136 millones de euros

El ministerio de defensa británico ha anunciado este viernes la compra de seis lanzadores de misiles Land Ceptor por un valor de 118 millones de libras (aproximadamente 136 millones de euros). Esto duplicará los sistemas de defensa aérea desplegables de Sky Sabre, el sistema de defensa antiaéreo británico.

"Duplicar nuestra capacidad de despliegue de Sky Sabre fortalecerá las defensas aéreas del Reino Unido, protegerá a las fuerzas británicas en el extranjero y disuadirá a nuestros adversarios", ha señalado el Ministro de las Fuerzas Armada británicas, Luke Pollard.

Se espera que el contrato con la empresa de defensa MBDA respalde 140 puestos de trabajo incluidos los de la planta de este fabricante en Bolton, al noreste de Inglaterra.

"Land Ceptor es un excelente ejemplo de la capacidad innovadora que esta colaboración ha generado y entregado al Ejército Británico", ha señalado el director general de MBDA UK, Chris Allam. "La construcción de estos sistemas de armas ha sido clave para nuestro crecimiento en nuestra planta de Bolton, y este contrato nos ayuda a sostener esta expansión en el futuro", ha añadido.

Land Ceptor y Sky Sabre

Land Ceptor es un sistema de defensa de rápido despliegue que sirve para "proteger activos móviles y estáticos de alto valor mediante el misil antiaéreo modular común (CAMM)", según informan desde MBDA. Este puede operar como una unidad independiente o en una red espacial de batalla.

De igual manera, desde MBDA y el gobierno británico presumen de que los operadores del sistema han señalado que tan es preciso como para ser capaz de "impactar un objeto del tamaño de una pelota de tenis que viaja al doble de la velocidad del sonido".

Por otro lado, el Sky Sabre es un sistema de defensa que es capaz de interceptar misiles de crucero, aviones y drones además de poder controlar el vuelo de 24 misiles para alcanzar 24 objetivos distintos.

El Ejército británico probó este sistema durante el Ejercicio Formidable Shield de la OTAN en el campo de tiro de QinetiQ, en las Hébridas Exteriores, en Escocia. De igual manera, las Fuerzas Armadas del Reino Unido han desplegado el Sky Sabre en Polonia como parte de la Operación Stifftail, para reforzar el flanco oriental de la OTAN.