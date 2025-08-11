Segundo aterrizaje de emergencia de un F-35B británico en menos de dos meses, esta vez en Japón

Un avión británico F-35B Lightning II ha realizado un aterrizaje de emergencia en el en el aeropuerto de Kagoshima, en la ciudad japonesa de Kirishima, este domingo, según la información publicada por los medios japoneses y británicos. No se han reportado heridos y el aeropuerto ha reanudado su actividad con normalidad.

El avión aterrizó poco después de las 11:30, hora local, del 10 de agosto después de que el piloto de la aeronave informase de un posible problema mecánico al control de tráfico aéreo, según la información del diario británico Uk Defence Journal.

La oficina del Ministerio de Transporte en el Aeropuerto de Kagoshima ha señalado que el F-35B realizó un aterrizaje no programado debido a un problema en el motor, según informa del diario Japan Times. La pista del aeropuerto se mantuvo cerrada durante 20 minutos afectando los despegues y aterrizajes de seis vuelos comerciales.

El medio inglés ha precisado que desde el Ministerio de Defensa de Japón han confirmado que se trata de un F-35B británico con base en el portaaviones HMS Prince of Wales, que está actualmente desplegado en el Pacífico Occidental como parte del Grupo de Ataque de Portaaviones 25 (CSG25). Actualmente este portaaviones se encuentra junto con varios buques de acompañamiento en la región del pacífico realizando ejercicios conjuntos con Japón y Estados Unidos. Los ejercicios continuarán hasta el 12 de agosto.

El segundo F-35 varado en menos de dos meses

El pasado mes de junio un F-35 de la Royal Air Force (RAF) británica también fue noticia por haberse quedado varado en el aeropuerto de Kerala, en India. El avión de Lockheed Martin desató una oleada de memes generados por inteligencia artificial en las redes sociales.

El caza furtivo se encontraba volviendo al HMS Prince of Wales y debido a una falla hidráulica y al mal tiempo se desvió a Thiruvananthapuram para aterrizar sin problemas. El avión permaneció varado desde el 14 de junio al 22 de julio.

De igual manera, otro aeropuerto japonés fue noticia la semana pasada por ser objeto de otro aterrizaje de emergencia. Un avión F-15E Strike Eagle de los Estados Unidos aterrizó de emergencia en la base Base Aérea de Kadena en Okinawa a pesar de que le faltase una de las ruedas de su tren de aterrizaje. Durante el vuelo de la aeronave se descubrió en la pista desde la que había despegado que la rueda se encontraba allí. Los pilotos consiguieron aterrizar el avión y salir ilesos.