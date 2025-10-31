El Parlamento británico elogia al F-35 como su mejor caza pero censura la gestión realizada por su Ministerio de Defensa

El Comité de Cuentas Públicas (PAC) del Parlamento británico ha publicado un informe en el que señala que el F-35 es el mejor avión que el país ha tenido hasta la fecha, pero que el recorte de gastos del Ministerio de Defensa "ha provocado importantes problemas en su uso", según se desprende del artículo publicado por la entidad este viernes.

En el informe sobre la capacidad del F-35, el PAC señala al Ministerio por tener un patrón de toma de decisiones cortoplacista que afecta a "la capacidad, disponibilidad operativa y la relación calidad-precio" del F-35.

El diputado y presidente del Comité de Cuentas Públicas, Geoffrey Clifton-Brown, ha criticado la visión del Ministerio de Defensa. "Tomar decisiones sobre costos a corto plazo es notoriamente desaconsejable si eres propietario de una vivienda con un techo que gotea, y mucho menos si estás dirigiendo un programa complejo de aviones de combate; sin embargo, tales decisiones han abundado en la gestión del F-35", ha explicado.

Entre estas decisiones, el PAC menciona el retraso en la instalación para evaluar la capacidad furtiva del F-35, que a corto plazo permitió ahorrar 82 millones de libras para los años 2024 y 2025 pero, la construcción posterior habrá costado 16 millones de libras más al Ministerio para los años 2031 y 2032.

Otra de las decisiones mencionadas en el informe hace referencia al año 2010, cuando el Ministerio de Defensa británico retrasó la entrega de "algunos aviones" con el objetivo de ahorrar a corto plazo. De igual manera, según el PAC, la situación se tornó más grave con el "retraso de siete aviones durante un año en 2020 por razones financieras".

El PAC también critica una "inaceptable escasez de ingenieros" que constituye un obstáculo para que los cazas puedan volar con mayor frecuencia. "El Ministerio de Defensa empeoró la situación de los F-35 al calcular mal cuántos ingenieros se necesitarían por avión", señala el informe.

Además, en el informe se puede leer que la base aérea de la Royal Air Force (RAF) de Marham, la principal base operativa del F-35 en Reino Unido desde 2013, cuenta con un alojamiento "deficiente" que "agrava los problemas de reclutamiento y retención de personal". Las mejoras y la eliminación de los alojamientos de mala calidad no estarán acabadas hasta el año 2034.