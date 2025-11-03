Sikorsky prueba con éxito su Black Hawk OPV: un soldado lo controla sin ser piloto con una tablet

Durante el ejercicio Northern Strike 25-2 en agosto, por primera vez un soldado estadounidense planificó y ejecutó misiones reales con el helicóptero Black Hawk de pilotaje opcional (OPV), impulsado por la tecnología MATRIX, usando tan solo una tablet y con un entrenamiento inferior a una hora.

En concreto, el encargado de esta tarea fue un sargento de primera clase de la Guardia Nacional del Ejército de EE. UU, quien se encargó de dirigir la aeronave, en lugar de un piloto de pruebas o un ingeniero entrenado. El sargento realizó diferentes pruebas como la dirección de una carga útil a una ubicación a 70 millas náuticas de distancia.

This isn't theory or simulation. It's real missions, real soldiers and real autonomy. At Northern Strike 25-2, OPV Black Hawk showed how MATRIX™ tech enables contested logistics and personnel recovery without putting pilots at risk. pic.twitter.com/aDqwCFh5TJ — Sikorsky (@Sikorsky) October 30, 2025

"Una aeronave Black Hawk con opción de pilotaje puede reducir la carga de trabajo del piloto en entornos complejos o completar una misión de reabastecimiento sin tripulación", ha explicado Rich Benton, vicepresidente y director general de Sikorsky (una empresa de Lockheed Martin).

De igual manera, Benton también ha explicado que el uso del Black Hawk como un dron de gran tamaño "ofrece a los comandantes mayor capacidad de respuesta y flexibilidad para hacer llegar los recursos al lugar donde se necesitan".

No obstante, durante el ejercicio Northern Strike el OPV Black Hawk también realizó otras misiones. Esta aeronave realizó por primera vez un "acoplamiento autónomo de una carga externa en vuelo", según informan desde Lockheed Martin. El helicóptero logró mantener la posición mientras que unos soldados acoplaban un tanque de agua de 1.315 kilos sin la intervención de un piloto. "La demostración demostró que una aeronave equipada con el sistema MATRIX puede llevar a cabo complejas misiones de reabastecimiento aéreo en el terreno", ha explicado la compañía.

De helicóptero a dron

Por otro lado, desde Lockheed Martin anunciaron a mediados de octubre que habían logrado transformar un helicóptero UH-60L Black Hawk en un sistema aéreo no tripulado (UAS) autónomo con un 25% más de espacio de carga que un Black Hawk tradicional. Este nuevo UAS está también impulsado con la tecnología MATRIX y se espera que realice su primer vuelo en el año 2026.

Este dron de gran tamaño también se podrá manejar con una tableta pero a diferencia del Black Hawk de pilotaje opcional este no cuenta con una cabina para piloto.