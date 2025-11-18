El FCAS, el caza de sexta generación de Francia, Alemania y España, contra las cuerdas: París y Berlín a punto de romper

El FCAS, el ambicioso programa europeo para desarrollar un caza de sexta generación junto a una nube de combate digital, atraviesa su momento más crítico. Francia y Alemania estudian abandonar la pieza central del proyecto —el nuevo avión tripulado— debido al bloqueo entre sus industrias de defensa. La ruptura dejaría a España en una posición muy comprometida, teniendo que buscar una nueva alianza.

La disputa entre Dassault, que reclama el liderazgo absoluto del diseño del avión, y Airbus, que exige un reparto más equilibrado, ha paralizado los avances durante meses. El desencuentro ha escalado hasta niveles diplomáticos, obligando a los gobiernos a intervenir sin lograr un acuerdo sólido. La falta de consenso amenaza con convertir el FCAS en otro ejemplo fallido de cooperación industrial europea.

Ante este bloqueo, París y Berlín han comenzado a valorar seriamente una alternativa drástica: abandonar el desarrollo del caza y limitar el programa a la llamada "nube de combate", una red de mando y control basada en inteligencia artificial. Esta opción permitiría mantener parte de la cooperación, reducir costes y avanzar más rápido en un ámbito tecnológico clave, pero desnaturalizaría el proyecto original.

El posible abandono del avión afectaría de lleno a España, que había apostado por el FCAS para asegurar su futuro aéreo militar a partir de 2040. Aunque Indra mantiene un peso relevante en el desarrollo de la nube de combate, la pérdida del caza recortaría de forma notable el retorno industrial y tecnológico previsto. El Gobierno español ha instado a sus socios a mantener la ambición inicial.

Varios medios alemanes han informado de que Berlin trabaja en un "plan B" centrado en drones avanzados conectados mediante una arquitectura digital propia. Este movimiento refuerza la percepción de que Alemania busca escapar del pulso con Francia y priorizar capacidades más rápidas y menos conflictivas. La iniciativa elevaría aún más la presión sobre el FCAS y complicaría cualquier intento de recomponer el proyecto.

Mientras tanto, Francia se mantiene firme en su exigencia de controlar el desarrollo del avión, alegando su experiencia con el Rafale y su liderazgo tecnológico en aeronáutica de combate. En Berlín, esta postura se interpreta como un intento de marginar a Airbus y concentrar en Dassault los elementos más estratégicos del programa. El choque amenaza con romper definitivamente la alianza franco-alemana.

Las conversaciones trilaterales (Alemania-Francia-España) previstas para los próximos días serán decisivas. España intentará evitar que el FCAS quede reducido a un proyecto digital, mientras Francia y Alemania medirán hasta dónde están dispuestas a ceder. La falta de avances podría forzar a los tres países a replantearse sus calendarios de modernización y optar por soluciones nacionales o alianzas alternativas.

Al margen del FCAS, existe otro gran proyecto de caza de sexta generación: el GCAP, liderado por Reino Unido y Japón, con la participación de Italia. Su avance, más estable y con menos tensiones internas, está siendo observado con atención por los países europeos. También se está pendiente de qué decisión tome Suecia, que salió del GCAP, y cuyo industria de defensa también estaría capacitada para liderar el desarrollo de un caza de sexta generación.