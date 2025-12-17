Indra compra la tecnología de drones con despegue VTOL de Wake para reforzarse de cara a los pedidos de Defensa

Indra ha alcanzado un acuerdo con el Grupo CPS para adquirir la tecnología de sistemas aéreos no tripulados de Wake Engineering, especializada en drones con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL). La operación permite a la compañía reforzar su posición en un mercado y acelerar el desarrollo de soluciones clave para los Programas Especiales de Modernización (PEM), especialmente el suministro de UAS de clase I al Ministerio de Defensa.

La adquisición está directamente vinculada con los contratos otorgados por el ministerio de Margarita Robles a la compañía, cuya prefinanciación ya ha sido aprobada y que contempla la entrega de 49 sistemas no tripulados de medio alcance, algunos con tecnología VTOL. Wake Engineering cuenta con prototipos ya probados en vuelo, cuyo diseño podrá integrarse con la familia TARSIS, facilitando una base tecnológica común para misiones avanzadas de IRS.

Con esta operación, Indra refuerza su división Weapons & Ammunitions, centrada en vehículos no tripulados, sistemas antidrón y tecnologías de guiado de precisión. Además, se posiciona para competir en oportunidades internacionales a corto plazo, especialmente en el ámbito naval y civil, y para optar a contratos del plan ReArm Europe, que destina 800.000 millones a capacidades consideradas críticas, entre ellas los UAS (sistemas aéreos no tripulados).

La compra de la tecnología de Wake se suma a la adquisición realizada este año de Aertec Defence & Aerial Systems, con la que Indra incorporó plenamente la familia de UAS Tarsis a su catálogo. El grupo consolida así una estrategia de crecimiento basada en el control de capacidades críticas, el refuerzo de la industria nacional de defensa y una mayor autonomía tecnológica en un contexto de aumento sostenido del gasto militar en Europa.