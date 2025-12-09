El Ejército del Aire blinda sus comunicaciones con 22 cifradores para información clasificada

El Ejército del Aire y del Espacio ha formalizado la adquisición de 22 nuevos equipos de cifrado destinados a sistemas que gestionan información clasificada. Estos dispositivos han obtenido la certificación del Centro Criptológico Nacional -dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- y cumplen rigurosamente con los estándares de seguridad establecidos por la OTAN.

La adjudicación de los terminales EP430GN ha recaído en Epicom, una empresa perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y participada por Indra y el Grupo Oesía. El coste total de la operación asciende a 585.296 euros, según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Esta tecnología de alta velocidad facilita el despliegue de redes privadas virtuales a través de conexiones IP públicas, como internet, garantizando una transmisión completamente segura, tal y como detalla la compañía tecnológica en su sitio web.

El sistema cuenta con una plataforma de comunicaciones que separa físicamente dos dominios de seguridad, la red roja y la red negra, los cuales se interconectan únicamente mediante un módulo criptográfico extraíble.

Durante el arranque, el software se descarga desde este módulo, que aporta la funcionalidad final al equipo. El cifrador ha sido aprobado por el Comité Militar de la Alianza para proteger información hasta el grado 'Nato Secret', tras ser evaluado por el CCN.