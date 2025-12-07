El Museo Naval homenajea a la bandera de España con material inédito en su exposición "La bandera que vino de la mar"

Instaurada como enseña de los buques de la Armada por Carlos III en 1785 y establecida por decreto como bandera nacional por Isabel II en 1843, la rojigualda cumple este año su 240 aniversario. Un motivo que ha servido al Museo Naval de la Armada en Madrid para escudriñar en lo más recóndito de sus depósitos en busca de joyas históricas casi olvidadas, o que llevaban muchos años sin ser expuestas, para crear una exposición única.

Así es como ha nacido "La bandera que vino de la mar. Los colores que nos identifican", una muestra de carácter temporal que quiere poner los sentimientos a flor de piel a todos los visitantes, mostrándoles algunos de los secretos más desconocidos sobre cómo surgió y cómo evolucionó la bandera oficial de España desde el día de su creación. Un resumen de cómo ha llegado hasta nuestros tiempos un símbolo que ahora siente todo un pueblo.

Propuestas de banderas para la Armada y decreto firmado por Carlos III.

El recorrido incluye piezas nunca antes expuestas por su gran tamaño o fragilidad, entre ellas banderas históricas, estandartes, documentos y pinturas que permiten seguir el rastro de la enseña desde los puertos de Cádiz y La Coruña hasta su consolidación como símbolo nacional. El Museo Naval ha rescatado y restaurado materiales, con la ayuda de la Real Fábrica de Tapices, esenciales para explicar cómo la rojigualda se ha convertido en una referencia.

Es el caso de la bandera más antigua que se conserva, que data de 1794, y que estuvo izada a bordo del navío Príncipe de Asturias, el buque insignia del almirante Gravina durante la batalla de Trafalgar. Hecha de lanilla, tiene una extensión de 28 metros cuadrados (3,90mx6,10m). O la más grande que se conserva, con 70 metros cuadrados (9,70mx6,40m), que estuvo a bordo del crucero María Mercedes.

La muestra dedica un espacio destacado al significado de los tonos rojigualdos, abordando el vínculo del rojo con pendones medievales, cruces militares y tradiciones heráldicas, y el uso del amarillo en uniformes y decoraciones navales entre los siglos XVI y XVIII. El objetivo es mostrar cómo ambos colores se integraron de forma natural en la identidad marítima española, dando origen a un símbolo que acabaría trascendiendo al ámbito castrense.

Incluye un espectacular muestrario original de las telas que se presentaron a Carlos III para hacer la primera bandera de España. O las propuestas de materiales naturales que se podrían emplear para hacer los tintes. Pedazos de historia que por un breve periodo –la muestra estará disponible para la visita del público entre antes de ayer 5 de diciembre y el próximo 5 de abril– estarán al alcance de todo el que quiera disfrutarlo.

Muestrario de telas originales

También láminas de las posibles banderas de España que se presentaron a Carlos III para la elección de la que finalmente sería aprobada en 1785, o la bandera del Batallón del Real Cuerpo de Artillería de Marina de 1846, así como diversos objetos como maquetas de épica, monedas o medallas, hasta alcanzar el número final de 57 piezas históricas que componen esta exposición.

La muestra fue inaugurada oficialmente el pasado miércoles por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que estuvo acompañada en el acto por el director del Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN), vicealmirante Enrique Torres Piñeyro, el director de Museo Naval, capitán de navío Juan Escrigas Rodríguez, y el comisario de la exposición, José Luis Álvarez Ruiz de la Hermosa.