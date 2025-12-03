España enviará a Lituania un sistema antidrones Crow para combatir las intrusiones rusas en el país

España sigue aumentando su implicación en la seguridad de la Europa del Este. El Gobierno ha decidido reforzar su apoyo a Lituania con el envío de un sistema antidrones Crow, algo que se ha acordado tras una conversación telefónica en las últimas horas entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo lituano, Robertas Kaunas, que agradeció la implicación española en la defensa de su país ante la amenaza rusa.

Robles ha mantenido durante la citada conversación el firme compromiso de España con la seguridad y la estabilidad de los aliados, especialmente en el actual clima de amenaza en el flanco Este. En esta línea, ha destacado que la ayuda se enmarca en la política de cooperación y unidad dentro de la OTAN y ha reiterado que Rusia debe entender que sus provocaciones no quebrarán la determinación española ni del resto de socios europeos.

El sistema antidrones Crow, desarrollado por Indra, utiliza una combinación de radares, cámaras y sensores avanzados para detectar e identificar aeronaves no tripuladas no autorizadas. Su arquitectura modular crea un "escudo inteligente" que permite proteger infraestructuras críticas o despliegues militares, ofreciendo a las fuerzas desplegadas una capacidad de vigilancia muy superior a la que proporcionan los sistemas tradicionales.

Además, integra un centro de mando que fusiona datos procedentes de todos los sensores para ofrecer una imagen operativa unificada. Diseñado para operar frente a drones individuales o enjambres, incorpora funciones automatizadas de alerta y seguimiento, lo que facilita la respuesta rápida de las unidades en escenarios hostiles. Su fiabilidad lo ha convertido en una referencia dentro del catálogo de soluciones españolas de defensa.

El sistema Crow está configurado para detectar desde los drones de tamaño más reducido, como los típicos de uso comercial de marcas como DJI que puede adquirir cualquier ciudadano, hasta sistemas no tripulado de grandes tamaños que sólo son empleados por operadores militares.

La decisión de enviar el sistema se produce pocas horas después de que el Ejército del Aire y el Espacio, bajo control del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), haya desplegado su mayor contingente de la historia en la Europa del Este, que está conformado por 11 cazas F-18 Hornet y un avión A400M de reabastecimiento en vuelo. Se da la circunstancia de que ese contingente también se encuentra en Lituania. Exactamente, en la base aérea de Siauliai.