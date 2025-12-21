Gutmar y GDELS abren en Cataluña el primer Centro de Excelencia conjunto para sistemas de uso dual

Gutmar y GDELS–Santa Bárbara Sistemas han inaugurado en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) el primer Centro de Excelencia de Proyectos de Sistemas de Uso Dual en Cataluña, pionero en España y Europa. La iniciativa permitirá desarrollar productos finalistas aplicables tanto a la defensa como al apoyo en catástrofes naturales, combinando tecnología avanzada y capacidades industriales locales para reforzar la autonomía estratégica del país.

El primer proyecto del centro será el Vehículo Lanza-Puente Ruedas Anaconda, que se fabricará íntegramente en Cataluña. Este blindado permite operaciones militares y facilita el acceso y movilidad en zonas afectadas por desastres. La producción nacional refuerza la industria local, posiciona a Gutmar como actor finalista en el sector defensa y contribuye a la internacionalización tecnológica de la región.

La colaboración estratégica entre Gutmar y GDELS tiene un horizonte de más de 30 años, con inversiones directas de 80 millones de euros y la creación prevista de más de 1.500 empleos directos e indirectos. El proyecto busca consolidar un ecosistema industrial avanzado en Cataluña, capaz de diseñar y fabricar sistemas interoperables alineados con los estándares de la Unión Europea y la OTAN.

Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas, ha destacado la relevancia de los vehículos lanzapuentes como ejemplo de tecnología dual, esenciales tanto en operaciones militares como en emergencias civiles. Según Page, la colaboración asegura que las fuerzas terrestres europeas puedan contar con soluciones avanzadas, combinando movilidad táctica y protección en entornos hostiles.

El centro aprovecha las capacidades combinadas de ambas compañías: GDELS aporta conocimiento y tecnología, mientras Gutmar ofrece experiencia industrial en soldadura de aluminio, mecanizados de alta precisión y sistemas hidráulicos. Esta sinergia permite desarrollar vehículos completos y adaptables, posicionando a Cataluña como referente europeo en la fabricación de sistemas de uso dual.

Joan Martorell, presidente de Gutmar, ha subrayado que la compañía se convierte en la primera empresa catalana en participar directamente en un programa de defensa finalista, entregando un producto completo y cien por cien nacional. Según Martorell, el centro fortalece la innovación y coloca a la industria catalana en el centro del desarrollo europeo de sistemas avanzados.