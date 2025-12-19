Escribano EM&E cierra un acuerdo con EDGE Group para fabricar los blindados Ferox 6x6 en Linares

Escribano EM&E ha cerrado un acuerdo estratégico con el grupo emiratí EDGE Group para fabricar en España el vehículo blindado Ferox 6x6. El contrato, firmado a través de la filial NIMR, contempla una amplia transferencia tecnológica que permitirá a la compañía española producir el sistema en territorio nacional y asumir un papel central en su desarrollo industrial y comercial dentro del mercado europeo.

El acuerdo concede a Escribano EM&E la autoridad de diseño del blindado, lo que le permitirá introducir modificaciones y adaptaciones en función de los requisitos operativos de los ejércitos europeos. Además, la empresa tendrá capacidad para distribuir el Ferox en Europa, reforzando su posicionamiento como actor relevante en el ámbito de los sistemas terrestres y ampliando su catálogo de soluciones de defensa.

El Ferox 6x6 está basado en el vehículo JAIS 6x6 de NIMR, un modelo probado en misiones reales y presentado el pasado mes de mayo en la feria FEINDEF de Madrid. Se trata de un blindado concebido para operar en entornos hostiles, con altos niveles de protección frente a amenazas balísticas, minas e IED, combinado con una elevada movilidad táctica en distintos escenarios operativos.

La fabricación e integración del vehículo se llevará a cabo en las instalaciones de Escribano EM&E en Linares, Jaén, donde la compañía ha iniciado recientemente su implantación industrial. La llegada de este programa refuerza el papel de la planta como polo estratégico de defensa, con impacto directo en empleo cualificado y en el fortalecimiento de la base industrial española.

Desde la dirección de la empresa, su consejero delegado Fernando Fernández ha destacado que el acuerdo sitúa a España en el centro del desarrollo y producción de vehículos blindados avanzados. EDGE, por su parte, subraya que la colaboración refuerza la modernización de las fuerzas terrestres europeas y la autonomía industrial, con una oferta alineada con los estándares de la UE y la OTAN.