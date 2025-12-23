Airbus confirma la compra de 18 aviones C295 por Defensa para potenciar el Ejército del Aire y el Espacio

Airbus ha confirmado este martes la compra de 18 aviones C295 por parte del Ministerio de Defensa, una operación destinada a reforzar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio. Según el fabricante europeo, los aparatos se destinarán a misiones de transporte táctico, apoyo logístico y formación de pilotos, principalmente, dentro del plan de modernización de flotas aéreas acordado con el Gobierno español.

La compañía ha subrayado que el contrato consolida al C295 como plataforma clave de las Fuerzas Armadas españolas, permitiendo sustituir progresivamente aeronaves más antiguas y homogeneizar la flota. Airbus destaca además que estos aviones ofrecen mayor versatilidad operativa, menor coste de ciclo de vida y una elevada interoperabilidad con aliados de la OTAN y de la Unión Europea.

El anuncio oficial ha confirmado que los nuevos C295 estarán configurados para múltiples misiones, incluyendo transporte de tropas y material, evacuación médica y apoyo a operaciones internacionales. La multinacional europea ha remarcado que el programa refuerza la autonomía estratégica española y asegura carga de trabajo industrial en España, donde se diseñan y ensamblan estos aviones destinados tanto al mercado nacional como a exportación.

Dentro de este mismo programa, uno de los primeros C295 destinados a España ya ha completado su primer vuelo de prueba en las instalaciones de Airbus en Sevilla. Este hito industrial marcó el inicio de la fase de ensayos en vuelo y validación de sistemas, un paso clave antes de la integración final de los equipos de misión y de las futuras entregas al Ejército del Aire y del Espacio.

El lanzamiento de este programa era conocido desde hace meses. De hecho, el Gobierno adelantó 520 millones de euros a Airbus para este paquete de aviones a finales del pasado mes de septiembre. Lo hizo dentro de un plan de prefinanciación que sumaba más de 3.680 millones para seis programas que incluían cazas adiestradores, aviones y helicópteros, principalmente para el Ejército del Aire, pero también para el Ejército de Tierra y la Armada.