Pablo Puyol revela en esRadio cómo consiguió entrar en 'Un Paso Adelante'

Madrid es una de las capitales mundiales de los musicales junto a Nueva York y Londres. Eso hace que cada vez sea más difícil sorprender al espectador, algo que hace de sobra Houdini, un musical mágico, que podemos ver en el Teatro Calderón. Lo sorprendente de este musical y que lo hace diferente es que tiene todo lo del género musical mezclado con el mundo de la magia. Y lo más sorprendente, lo realizan actores, no magos, y sin embargo el espectador se pregunta en todo momento "cómo lo han hecho".

El encargado de dar vida a uno de los magos más famosos del mundo es Pablo Puyol, un actor con muchos musicales a sus espaldas como La Bella y la Bestia, donde hacía de Gastón, o A Chorus Line. El actor reconoce durante una entrevista en esCine en esRadio que, pese a todos los musicales que lleva a sus espaldas, Houdini "está siendo muy muy especial, primero porque es un reto brutal, como tú decías, no somos magos pero estamos haciendo grandes trucos de magia encima del escenario". Y para complicarlo todo un poco más, "mezclado con lo que ya se presupone de un musical, que es actuar, cantar y bailar".

'Houdini, un musical mágico'.

A su lado durante casi todo el musical se encuentra Christian Escuredo, otro de los habituales de los musicales que ha hecho desde Jesús en 33, el musical a uno de los protagonistas de Priscilla, reina del desierto. "Nos lo pasamos muy bien y para mí es una aventura más, un reto y una alegría compartir escenario con este señor, con Pablo, al que admiro y al que acabo de conocer y me lo paso pipa".

El musical recorre la vida de Houdini, empezando en el Teatro Garrick de Detroit, donde tuvo lugar su última función, para hacer flashbacks y conocer su vida. Puyol subraya cómo "Houdini triunfó justo antes del nacimiento de las grandes estrellas del cine, era la persona más conocida del mundo". Eso hacía que "todo el mundo quería ver sus funciones y lo consiguió porque era un tío que estaba obsesionado con ser el mejor en lo suyo, en este caso era la magia y el escapismo". Y lo consiguió "por su tenacidad y por lo loco que estaba, porque también estaba un poquito loco".

Si cantar, bailar y hacer trucos de magia no fuera suficiente reto, Pablo Puyol tiene que hacer muchas de esas cosas interpretando a alguien muy dolorido. "Es cansado, este hombre cuando empezó su última función estaba sufriendo una peritonitis con una infección muy grande".

Entre los trucos encontramos uno en el que Pablo Puyol tiene que cantar colgado boca abajo a gran altura. "Es durante un número de magia, el famoso número en el que lo meten en una cabina con agua y con una camisa de fuerza, y en este caso lo hacemos mientras estoy cantando una canción, con lo cual, a mí cada vez que me iban diciendo cosas que tenía que hacer en el musical, yo decía, un momento, que a lo mejor me he equivocado diciendo que sí, he firmado demasiado rápido", bromea Pablo Puyol.

Christian añade cómo "todo es una coreografía, ya no sólo lo que se baila, que tiene unas coreografías increíbles, sino que todos los trucos están milimétricamente conseguidos, ensayados, y no te puedes salir de ahí".

¿Y cómo ha sido descubrir lo que hay detrás de cada número, el truco? "A mí de siempre me ha gustado la magia, al mismo tiempo que me da mucho coraje que me engañen, ¿cómo lo han hecho? y claro, cuando sabes cómo se hacen algunos trucos, es como ¿en serio? ¿así de simple? somos tontos como espectadores muchas veces, y no puede ser, porque me lo están haciendo delante de la cara y es lo más simple del mundo y no lo estamos viendo".

Pablo Puyol no reniega de sus orígenes, "gracias al musical he hecho mi carrera, entré en Un Paso Adelante, que digamos que fue la serie que me dio a conocer a todo el mundo, porque previamente había hecho tres musicales, y, de no haber sido por eso, difícilmente habría estado en esta serie" si no hubiera hecho antes musicales. Por eso Pablo Puyol asegura que "le debo muchísimo a los musicales, pero los musicales son muy sacrificados, son muy cansados, y uno ya se va haciendo mayor, en A Chorus Line ya con 40 y largos, los dobletes se me hacían eternos, llegaba reventado a casa".

Pero llegó el reto de Houdini y "no me costó nada decidirme, en 15 minutos lo habíamos hecho todo". No obstante, reconoce la dureza del proyecto. "Son mil detalles y todos tienen que estar bien hechos porque si no, no sale el truco, falla algo, hay peligro de que pasen cosas a alguno de los compañeros".

De esta forma, "si normalmente la concentración es mucha, en Houdini es todavía mucho más y yo muchas veces cuando llego a casa lo que siento es, aparte del cansancio físico, mucho cansancio mental. Necesito quedarme en cefalograma plano mirando una esquina porque no me da para más".

