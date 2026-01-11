'Un juego de tres', el trío que terminó con las dos chicas embarazadas

Un hombre termina en la cama con dos mujeres, ¿qué puede salir mal? Pues realmente la pregunta correcta en este caso es si de aquella noche de pasión y desenfreno salió algo bien. Esta fantasía sexual le llega a nuestro hombre como caída del cielo pero de sus consecuencias se acordará toda la vida.

Así arranca Un juego de tres que este fin de semana estrena Movistar Plus+ (también disponible en alquiler y compra en Prime Video). Connor (Jonah Hauer-King) está enamorado de Olivia (Zoey Deutch) pero ésta no para de darle largas. Siguiendo el consejo de su amigo, Connor seduce en el bar en el que trabaja Olivia a Jenny (Ruby Cruz), una joven a la que han dejado plantada. Los celos de Olivia ante la posible pérdida del chico que ha tenido siempre como plan B son instantáneos.

Lo que empieza como un juego termina con los tres pasando una noche de pasión. Hasta este punto uno piensa que Un juego de tres es una loca comedia con vocabulario grueso que tanto abundaba en la década de los 90. Sin embargo, el giro posterior hace que la película adquiera un tono mucho más interesante: Olivia se ha quedado embarazada lo que hace que inicie una relación seria con Connor. Por fin el chico ha conseguido lo que quería. Todo cambia cuando reaparece Jenny, ella también está esperando un hijo de Connor. ¿Cómo afrontará cada uno la situación?

'Un juego de tres'.

Un juego de tres aborda cómo cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos tras una noche de locura. Aquí entran en juego cómo reaccionan los padres de cada uno. Una de las cosas que más sorprende de esta película es cómo aborda el tema del aborto, que también sobrevuela en algún momento por la mente de las chicas. Realmente lo hace con seriedad y sin los clichés típicos con los que la ficción se suele acercar a un tema tan serio.

La película tiene algún que otro giro a lo largo del metraje que está bien integrado y con lógica. El espectador empatizará durante la película con Connor, un chico que en todo momento quiere hacer lo correcto. Un juego de tres es una buena película que reinventa la comedia romántica sin ser empalagosa, ni caer en los lugares comunes del género y de una forma clara y directa.

Título original: The Threesome

Género: Comedia, Drama

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 112 minutos

Director: Chad Hartigan

Reparto: Zoey Deutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz, Jaboukie Young-White, Josh Segarra, Julia Sweeney, Robert Longstreet, Arden Myrin

Fecha de estreno en España: 9 de enero de 2026

Plataforma: Movistar Plus+

Un juego de tres no es el único estreno de streaming de esta semana. Tenemos desde la restauración de clásicos españoles hasta cine basado en una historia real en plena invasión rusa de Ucrania. Lo repasamos todos.

El cine de la Pantoja

Las películas de la Pantoja. FlixOlé estrena en exclusiva las dos películas que Isabel Pantoja protagonizó en los años 90: Yo soy ésa y El día que nací yo. Ambas llegan restauradas con gran calidad de imagen y sonido y ponen el broche de oro a una colección en homenaje al cine folclórico que incluye películas protagonizadas por grandes folclóricas de nuestro país de la talla de Sara Montiel, Carmen Sevilla, Juanita Reina o Rocío Jurado.

'Yo soy ésa'.

La sexualidad de las mujeres

Esta semana en los estrenos de streaming hemos pasado del cine navideño al cine con temática sexual. Ahí podemos encajar Mujeres poderosas, película holandesa que podemos ver en Movistar Plus+, es la historia de seis mujeres que se encuentran en momentos muy diferentes de la vida. En esta comedia dramática sobre la autoimagen, el amor, la adolescencia y el saber envejecer.

Estas seis mujeres llevan vidas muy distintas pero están conectadas entre sí. Así conocemos a Martien, una mujer que acaba de jubilarse y busca reconectar con su marido; Jamie, una modelo que lucha contra las altas exigencias del mundo de la moda; Claire, que se ocupa de su hija adolescente; Leyla, que afronta las inseguridades ante su primer novio; Nina, una feminista que sólo acepta una noche con los hombres. Y Sanne, que afronta los cambios que han supuesto en su carrera y su propio cuerpo su reciente maternidad. Mujeres poderosas es el remake de la película alemana titulada Wunderschön.

Título original: Schitterend

Género: Comedia, Drama

País: Países Bajos

Año: 2024

Duración: 100 minutos

Director: Maurice Trouwborst

Reparto: Holly Mae Brood, Annet Malherbe, Lies Visschedijk, Caro Lenssen, Hannah Hoekstra

Fecha de estreno en España: 4 de enero de 2026

Plataforma: Movistar Plus+

Amistad y ¿algo más?

Netflix estrena Gente que conocemos en vacaciones, la historia de Alex y Poppy, dos mejores amigos con personalidades muy distintas. Ella quiere viajar por el mundo mientras que él prefiere quedarse tranquilamente en casa leyendo un buen libro. Pero hay una tradición que cumplen todos los años, y ya van 10: cada verano se van de vacaciones juntos durante una semana. A lo largo de esas vacaciones veremos cómo su amistad evoluciona.

Título original: People We Meet On Vacation

Género: Comedia, Drama

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 109 minutos

Director: Brett Haley

Reparto: Tom Blyth, Emily Bader, Lukas Gage

Fecha de estreno en España: 9 de enero de 2026

Plataforma: Netflix

'Gente que conocemos en vacaciones'.

Amor indio y terror en Ucrania

De India llega Amar bajo las espinas (Cactus Pears) a la plataforma Filmin. Premiada en Sundance con el Gran Premio del Jurado World Cinema Dramatic, es el nuevo drama romántico indio de la temporada sobre una historia homosexual entre Anand, un treintañero que vive en la ciudad y se ve obligado a pasar diez días de luto en el campo por la muerte de su padre. Allí conocerá a un granjero local que lucha por mantenerse soltero.

Título original: Cactus Pears

Género: Drama

País: India

Año: 2025

Duración: 112 minutos

Director: Rohan Kanawade

Reparto: Bhushaan Manoj, Suraaj Suman, Jayshri Jagtap, Hemant Kadam, Vidya Joshi, Rani Kasliwal, Harish Baraskar, Ram Daund, Vaishali Kendale

Fecha de estreno en España: 9 de enero de 2026

Plataforma: Filmin

También en Filmin podemos ver La hija (The Daughter), basada en hechos reales y filmada en un solo plano secuencia. Una "home invasion" que sigue a una joven sorda ucraniana de 17 años que, en medio de la invasión rusa, deberá ingeniárselas para sobrevivir sin hacer el menor ruido cuando las tropas rusas toman su casa.

Título original: The Daughter

Género: Thriller, Drama, Bélico

País: Ucrania

Año: 2024

Duración: 97 minutos

Director: Egor Olesov

Reparto: Elizaveta Kozlova, Anastasiya Karpenko, Myron Shuvalov

Fecha de estreno en España: 9 de enero de 2026

Plataforma: Filmin

'La hija (The Daughter)'.

Lucha contra el narco

Tras el éxito GEO: Más allá del límite, en Prime Video podemos ver Pelayo: Más allá del límite. En esta ocasión Pelayo, que durante más de veinte años ha luchado contra el narcotráfico en operaciones especiales, se traslada a Colombia para ver cómo el ejército colombiano combate el crimen y la violencia del narcotráfico.

Desde las calles de Buenaventura hasta los ríos del Pacífico y las montañas del Valle del Cauca, Pelayo se une a unidades de élite del ejército colombiano en su combate diario contra el narcotráfico.

'Pelayo: Más allá del límite'.

Título original: Pelayo: Más allá del límite

Género: Documental, Drogas

País: España

Año: 2025

Duración: 3 episodios

Director: David Miralles

Fecha de estreno en España: 9 de enero de 2026

Plataforma: Prime Video

