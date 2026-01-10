Las más de 1.200 salas de cine que sigue ocupando Avatar: Fuego y Ceniza hace que los nuevos estrenos lleguen con cuentagotas. Esta semana se estrenan 5 títulos entre los que encontramos muy buenas opciones, opciones correctas y alguna película mala. Los repasamos todos.

Alquilar familiares

Japón es un país del que salen noticias de lo más curiosas, como las empresas que se dedican a alquilar familiares o amigos. La directora de Rental family (Familia de alquiler) ha encontrado la inspiración para su película en las más de 300 empresas que se dedican a ello.

Rental family nos sitúa en Tokio donde vive un actor norteamericano solitario y deprimido (Brendan Fraser). En el país asiático vivió su minuto de gloria como héroe en un anuncio publicitario de una marca de pasta de dientes. Su carrera está ahora totalmente estancada y su representante le encuentra un nuevo trabajo en una empresa japonesa especializada en "familias de alquiler". Los clientes de estas empresas contratan una "novia" que presentar a sus padres, una "madre" que lo lleve al altar el día de su boda, "amigos" para dar una fiesta e impresionar a alguien...

El personaje de Fraser comienza con su labor es encarnar diversos roles de suplente en la vida de otras personas. El trabajo de un actor es fingir y que parezca real, sin embargo muchas veces los sentimientos ante lo que están viviendo-interpretando son inevitables. Así Rental Family se centrará en dos casos que tocan el corazón de nuestro protagonista: el de hacer de fan de un actor ya retirado y el más especial, fingir ser el padre de una niña hija de una madre soltera.

Rental family es una buena película que habla, combinando muy inteligentemente comedia y drama, de las relaciones humanas y sus complejidades, de cómo a veces nos autoengañamos o de cómo la felicidad se puede encontrar en el momento y lugar más insospechado.

Título original: Rental Family

Género: Drama, Comedia

País: Japón

Año: 2025

Duración: 103 minutos

Dirección: Hikari

Reparto: Brendan Fraser (Phillip Vandarpleog), Takehiro Hira (Shinji Tada), Akira Emoto (Kikuo Hasegawa), Mari Yamamoto (Aiko Nakajima), Shannon Gorman (Mia Kawasaki)

Fecha de estreno en España: 16 de enero de 2026

Distribuidora: Disney

'Rental family (Familia de alquiler).'

La película con la que es imposible no cantar

El siguiente título, Song Sung Blue. Canción para dos, está basado en la historia real de una pareja, Lightning and Thunder, que crearon una banda para rendir tributo a Neil Diamond. Ya adelantamos que será imposible que no muevas los pies en la butaca al son de Sweet Caroline.

A este matrimonio de Milwaukee les sorprende un éxito inesperado en los escenarios. Pero nada es perfecto, conforme aumenta su popularidad también lo hacen las tensiones personales que pondrán a prueba su amor.

Título original: Song Sung Blue

Género: Drama, Musical

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 131 minutos

Dirección: Craig Brewer

Reparto: Kate Hudson (Claire Sardina), Hugh Jackman (Mike Sardina), Michael Imperioli (Mike Shurilla), Fisher Stevens (Dave Watson), Jim Belushi (Tom D'Amato), Ella Anderson (Rachel), King Princess (Angelina), Mustafa Shakir (Sex Machine), Jayson Warner Smith

Fecha de estreno en España: 9 de enero de 2026

Distribuidora: Universal Pictures

'Song sung blue. Canción para dos.'

Homenaje a Godard

Richard Linklater homenajea a Jean-Luc Godard con su última película, Nouvelle Vague. Linklater cuenta de una forma muy personal cómo fue el rodaje de la ópera prima de Godard, Al final de la escapada. A través del blanco y negro la película constituye un canto de amor al cine. La película llega a los cines tras pasar por Cannes y San Sebastián y conseguir nominación en los Globos de Oro.

Título original: Nouvelle Vague

Género: Biopic, Comedia, Drama

País: Francia

Año: 2026

Duración: 106 minutos

Dirección: Richard Linklater

Reparto: Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin

Fecha de estreno en España: 9 de enero de 2026

Distribuidora: Elástica Films

Debut fallido en la dirección

Kristen Stewart, muy popular gracias a la saga Crepúsculo, debuta en la dirección con La cronología del agua. Stewart cuenta la historia de Lidia Yuknavitch, una de las escritoras feministas más influyentes, que no tuvo una infancia y juventud fácil, el dolor y la adicción estuvieron muy presentes. Entretanto, descubría su sexualidad y se enfrentaba al estigma de sentirse atraída por hombres y mujeres.

Título original: The chronology of water

Género: Drama - Romántica - Biopic

País: Francia - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 128 minutos

Director: Kristen Stewart

Reparto: Imogen Poots, Thora Birch, Jim Belushi, Tom Sturridge, Charlie Carrick

Distribuidora: Sideral Cinema

Fecha de estreno en España: 9 de enero de 2026

Animación navideña... a 9 de enero

La última opción para ir al cine es Misión Santa: Yoyo al rescate. Para los que no quieran dar la Navidad por terminada, tienen la opción con esta historia animada sobre cómo el taller de Papá Noel se ha modernizado tanto que ha perdido su encanto. Un nuevo elfo, Yoyo, llega muy ilusionado a su primer día de trabajo, pero pronto todo empeora cuando un hacker se hace con el control del Polo Norte y pone la Navidad al límite, mientras Santa está desaparecido.

Pincha el audio para descubrir, sin spoilers, todos los detalles y saber cuál merece más la pena pagar en taquilla.