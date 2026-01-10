Absolute Superman es actualmente una de las cabeceras de cómics más importantes del mundo de los tebeos. Su dibujante principal es el español Rafa Sandoval, al cual también entrevistamos en esCine, pero también hemos charlado con el artista argentino Juan Ferreyra, que ahora mismo también dibuja este maravilloso Absolute Superman.

Juan lleva años siendo una de las referencias del cómic en todo el mundo firmando trabajos con Marvel y DC con personajes tan importantes como el propio Clark Kent o el mismísimo Lobezno (Wolverine).

Batman, Constantine, Hulk, Spiderman, Veneno, Gata Negra, Thunderbolts... Todos ellos han pasado por sus manos y ha dejado auténticas maravillas. Charlamos con él de su carrera y de sus proyectos. Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.