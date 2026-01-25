Las galas de premios son como los pimientos de Padrón: unas gustan y otras no. La de la 13ª edición de los Premios Feroz ha sido mala y aburrida, sin paliativos. Solo hubo algún momento destacado que no consiguió levantar la peor gala de los Premios Feroz en sus 13 años de vida. Por segunda vez consecutiva, se ha celebrado en el Pazo da Cultura de Pontevedra.
La fórmula elegida este año fue la de contar con 4 presentadores para que ellos mismos entregasen los galardones y así evitar que la ceremonia se alargara. Pues ni aun así. Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris' fueron los elegidos. Chistes que no cuajaban o que eran de muy mal gusto, como el momento de Samantha Hudson y Elisabet Casanovas, vestidas de monja, fueron la tónica dominante.
El año en el que el cine español ha estrenado Los Domingos, una película que ha entusiasmado a creyentes y no creyentes, hacer ese sketch es simplemente una torpeza tremenda. Los "chistes" o referencias se hicieron sobre Trump, Ayuso o Julio Iglesias. Es normal, supongo que los guionistas no encontraron asuntos de actualidad como en otros países: dos secretarios de organización del partido en el poder en la cárcel, la mujer del presidente imputada, el hermano del presidente imputado... Es entendible que, por tanto, haya que recurrir a chistes sobre Trump.
Lo único que realmente hacía gracia a los presentes eran los planos de Albert Serra sentado en el público. Como si de Jesús Quintero se tratase, el director de Tardes de soledad salía impasible, siendo el fiel reflejo de lo que muchos estábamos sintiendo.
En cuanto a los premios, Los Domingos se alzó con 5 premios, mientras que en el apartado de series, empatan en galardones Yakarta y Poquita fe con 3 cada una. Javier Cámara y Diego San José, premios Feroz a mejor actor, mejor guion y mejor serie dramática por Yakarta, dieron los mejores discursos. El de Cámara fue emotivo y divertido, como es él en la vida real. Y generoso, al querer destacar la labor de Belén Funes como directora de la serie y de Clara Quílez, una actriz de tan solo 17 años que tiene un futuro muy prometedor por delante.
Mención aparte merece el discurso de Albert Serra por el Feroz Arrebato de no ficción. El director del documental sobre la tauromaquia que ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián 2024 reivindicó su trabajo al acercarse "sin expectativas y con inocencia" a la tauromaquia. El resultado, según Serra, es "mucho mejor que muchas películas de ficción: vestuario, sonido, fotografía... fantásticos". E incluso dijo "dirección de actores fantástica, no les dije nada". ¡Simplemente bravo!
María Guerra se despide tras esta gala de la presidencia de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). Una pena que una grandísima labor como la que ha realizado esta periodista cinematográfica durante sus 8 años de mandato, donde los premios han crecido tanto, se haya visto tan desdibujada con una gala tan mala. Además, se merecía un mejor homenaje por parte de toda la profesión, como agradecimiento.
Palmarés completo de los Premios Feroz 2026:
Mejor película dramática
- Los domingos
- Maspalomas
- Romería
- Sirat
- Sorda
Mejor película de comedia
- La cena
- Decorado
- Mi amiga Eva
- Rondallas
- Wolfgang
Mejor dirección
- Jose Mari Goenaga y Aitor Garaño, por Maspalomas
- Oliver Laxe, por Sirat
- Eva Libertad, por Sorda
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- Carla Simón, por Romería
Mejor actriz protagonista de una película
- Ángela Cervantes, por La furia
- Miriam Garlo, por Sorda
- Patricia López Arnaiz, por Los domingos
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Blanca Soroa, por Los domingos
Mejor actor protagonista de una película
- Mario Casas, por Muy lejos
- Álvaro Cervantes, por Sorda
- Sergi López, por Sirat
- Jose Ramon Soroiz, por Maspalomas
- Alberto San Juan, por La cena
Mejor actriz de reparto de una película
- Nagore Aranburu, por Los domingos
- Iraia Elias, por Un fantasma en la batalla
- Elena Irureta, por Sorda
- Maria de Medeiros, por Una quinta portuguesa
- Elvira Mínguez, por La cena
Mejor actor de reparto de una película
- Asier Etxeandia, por La cena
- Miguel Garcés, por Los domingos
- Joaquín Núñez, por Los Tigres
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Kandido Uranga, por Maspalomas
Mejor guion de una película
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirat
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor música original
- Alejandro Amenábar, por El cautivo
- Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra), por Daniela Forever
- Aránzazu Calleja, por Maspalomas
- Ernest Pipó, por Romería
- Kangding Ray, por Sirat
Mejor tráiler
- Alberto de Toro, por La cena
- Mikel Garmilla, por Maspalomas
- Aitor Tapia y Manel Barriere, por Los domingos
- Miguel Ángel Trudu, por Romería
- Aitor Tapia, por Sirat
Mejor cartel
- Jimena Merino, Álvaro León, Luis León y David Herranz, por Los domingos
- Dan Petris y Jaume Caldés, por Muy lejos
- Jose A. Peña y Quim Vives, por Romería
- Daniel Requena, Alba Vence y Quim Vives, por Sirat
- Ana Domínguez y Rafa Castañer, por Tardes de soledad
Mejor serie dramática
- Anatomía de un instante
- La canción
- Pubertat
- La ruta Vol 2: Ibiza
- Yakarta
Mejor serie de comedia
- Animal
- Furia
- Poquita fe
- La suerte. Una serie de casualidades
- Superestar
- La vida breve
Mejor actriz protagonista de una serie
- Anna Castillo, por Su Majestad
- Ingrid García-Jonsson, por Superestar
- Esperanza Pedreño, por Poquita fe
- Candela Peña, por Furia
- Carla Quílez, por Yakarta
- Carolina Yuste, por La canción
Mejor actor protagonista de una serie
- Javier Cámara, por Yakarta
- Raúl Cimas, por Poquita fe
- Ricardo Gómez, por La suerte. Una serie de casualidades
- Álvaro Morte, por Anatomía de un instante
- Luis Zahera, por Animal
Mejor actriz de reparto de una serie
- Julia de Castro, por Poquita fe
- María Jesús Hoyos, por Poquita fe
- Rocío Ibáñez, por Superestar
- Natalia de Molina, por Superestar
- Betsy Túrnez, por Pubertat
- Leonor Watling, por La vida breve
Mejor actor de reparto de una serie
- Carlos Bernardino, por La suerte. Una serie de casualidades
- Eduard Fernández, por Anatomía de un instante
- David Lorente, por Yakarta
- Secun de la Rosa, por Superestar
- Manolo Solo, por Anatomía de un instante
Mejor guion de una serie
- Rafael Cobos, Fran Araujo y Alberto Rodríguez, por Anatomía de un instante
- Félix Sabroso y Juan Flahn, por Furia
- Juan Maidagán y Pepón Montero, por Poquita fe
- Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra y Claudia Costafreda, por Superestar
- Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro, por Yakarta
Premio Feroz Arrebato de ficción
- Aro berria, de Irati Gorostidi Agirretxe
- Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe
- Extraño río, Jaume Claret Muxart
- Silencio, de Eduardo Casanova
- Los Tortuga, de Belén Funes
Premio Feroz Arrebato de no ficción
- A nuestros amigos, de Adrián Orr
- Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos
- Filmei paxaros voando, de Zeltia Outeiriño González
- Madrid, Ext., de Juan Cavestany
- Tardes de soledad, de Albert Serra
Premio Feroz de Honor
- Marta Fernández-Muro