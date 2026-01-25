Las galas de premios son como los pimientos de Padrón: unas gustan y otras no. La de la 13ª edición de los Premios Feroz ha sido mala y aburrida, sin paliativos. Solo hubo algún momento destacado que no consiguió levantar la peor gala de los Premios Feroz en sus 13 años de vida. Por segunda vez consecutiva, se ha celebrado en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

La fórmula elegida este año fue la de contar con 4 presentadores para que ellos mismos entregasen los galardones y así evitar que la ceremonia se alargara. Pues ni aun así. Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris' fueron los elegidos. Chistes que no cuajaban o que eran de muy mal gusto, como el momento de Samantha Hudson y Elisabet Casanovas, vestidas de monja, fueron la tónica dominante.

El año en el que el cine español ha estrenado Los Domingos, una película que ha entusiasmado a creyentes y no creyentes, hacer ese sketch es simplemente una torpeza tremenda. Los "chistes" o referencias se hicieron sobre Trump, Ayuso o Julio Iglesias. Es normal, supongo que los guionistas no encontraron asuntos de actualidad como en otros países: dos secretarios de organización del partido en el poder en la cárcel, la mujer del presidente imputada, el hermano del presidente imputado... Es entendible que, por tanto, haya que recurrir a chistes sobre Trump.

Lo único que realmente hacía gracia a los presentes eran los planos de Albert Serra sentado en el público. Como si de Jesús Quintero se tratase, el director de Tardes de soledad salía impasible, siendo el fiel reflejo de lo que muchos estábamos sintiendo.

En cuanto a los premios, Los Domingos se alzó con 5 premios, mientras que en el apartado de series, empatan en galardones Yakarta y Poquita fe con 3 cada una. Javier Cámara y Diego San José, premios Feroz a mejor actor, mejor guion y mejor serie dramática por Yakarta, dieron los mejores discursos. El de Cámara fue emotivo y divertido, como es él en la vida real. Y generoso, al querer destacar la labor de Belén Funes como directora de la serie y de Clara Quílez, una actriz de tan solo 17 años que tiene un futuro muy prometedor por delante.

Mención aparte merece el discurso de Albert Serra por el Feroz Arrebato de no ficción. El director del documental sobre la tauromaquia que ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián 2024 reivindicó su trabajo al acercarse "sin expectativas y con inocencia" a la tauromaquia. El resultado, según Serra, es "mucho mejor que muchas películas de ficción: vestuario, sonido, fotografía... fantásticos". E incluso dijo "dirección de actores fantástica, no les dije nada". ¡Simplemente bravo!

María Guerra se despide tras esta gala de la presidencia de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). Una pena que una grandísima labor como la que ha realizado esta periodista cinematográfica durante sus 8 años de mandato, donde los premios han crecido tanto, se haya visto tan desdibujada con una gala tan mala. Además, se merecía un mejor homenaje por parte de toda la profesión, como agradecimiento.

Palmarés completo de los Premios Feroz 2026:

Mejor película dramática

Los domingos

Maspalomas

Romería

Sirat

Sorda

Mejor película de comedia

La cena

Decorado

Mi amiga Eva

Rondallas

Wolfgang

Mejor dirección

Jose Mari Goenaga y Aitor Garaño, por Maspalomas

Oliver Laxe, por Sirat

Eva Libertad, por Sorda

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Carla Simón, por Romería

Mejor actriz protagonista de una película

Ángela Cervantes, por La furia

Miriam Garlo, por Sorda

Patricia López Arnaiz, por Los domingos

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Blanca Soroa, por Los domingos

Mejor actor protagonista de una película

Mario Casas, por Muy lejos

Álvaro Cervantes, por Sorda

Sergi López, por Sirat

Jose Ramon Soroiz, por Maspalomas

Alberto San Juan, por La cena

Mejor actriz de reparto de una película

Nagore Aranburu, por Los domingos

Iraia Elias, por Un fantasma en la batalla

Elena Irureta, por Sorda

Maria de Medeiros, por Una quinta portuguesa

Elvira Mínguez, por La cena

Mejor actor de reparto de una película

Asier Etxeandia, por La cena

Miguel Garcés, por Los domingos

Joaquín Núñez, por Los Tigres

Miguel Rellán, por El cautivo

Kandido Uranga, por Maspalomas

Mejor guion de una película

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Jose Mari Goenaga, por Maspalomas

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirat

Eva Libertad, por Sorda

Mejor música original

Alejandro Amenábar, por El cautivo

Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra), por Daniela Forever

Aránzazu Calleja, por Maspalomas

Ernest Pipó, por Romería

Kangding Ray, por Sirat

Mejor tráiler

Alberto de Toro, por La cena

Mikel Garmilla, por Maspalomas

Aitor Tapia y Manel Barriere, por Los domingos

Miguel Ángel Trudu, por Romería

Aitor Tapia, por Sirat

Mejor cartel

Jimena Merino, Álvaro León, Luis León y David Herranz, por Los domingos

Dan Petris y Jaume Caldés, por Muy lejos

Jose A. Peña y Quim Vives, por Romería

Daniel Requena, Alba Vence y Quim Vives, por Sirat

Ana Domínguez y Rafa Castañer, por Tardes de soledad

Mejor serie dramática

Anatomía de un instante

La canción

Pubertat

La ruta Vol 2: Ibiza

Yakarta

Mejor serie de comedia

Animal

Furia

Poquita fe

La suerte. Una serie de casualidades

Superestar

La vida breve

Mejor actriz protagonista de una serie

Anna Castillo, por Su Majestad

Ingrid García-Jonsson, por Superestar

Esperanza Pedreño, por Poquita fe

Candela Peña, por Furia

Carla Quílez, por Yakarta

Carolina Yuste, por La canción

Mejor actor protagonista de una serie

Javier Cámara, por Yakarta

Raúl Cimas, por Poquita fe

Ricardo Gómez, por La suerte. Una serie de casualidades

Álvaro Morte, por Anatomía de un instante

Luis Zahera, por Animal

Mejor actriz de reparto de una serie

Julia de Castro, por Poquita fe

María Jesús Hoyos, por Poquita fe

Rocío Ibáñez, por Superestar

Natalia de Molina, por Superestar

Betsy Túrnez, por Pubertat

Leonor Watling, por La vida breve

Mejor actor de reparto de una serie

Carlos Bernardino, por La suerte. Una serie de casualidades

Eduard Fernández, por Anatomía de un instante

David Lorente, por Yakarta

Secun de la Rosa, por Superestar

Manolo Solo, por Anatomía de un instante

Mejor guion de una serie

Rafael Cobos, Fran Araujo y Alberto Rodríguez, por Anatomía de un instante

Félix Sabroso y Juan Flahn, por Furia

Juan Maidagán y Pepón Montero, por Poquita fe

Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra y Claudia Costafreda, por Superestar

Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro, por Yakarta

Premio Feroz Arrebato de ficción

Aro berria, de Irati Gorostidi Agirretxe

Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe

Extraño río, Jaume Claret Muxart

Silencio, de Eduardo Casanova

Los Tortuga, de Belén Funes

Premio Feroz Arrebato de no ficción

A nuestros amigos, de Adrián Orr

Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos

Filmei paxaros voando, de Zeltia Outeiriño González

Madrid, Ext., de Juan Cavestany

Tardes de soledad, de Albert Serra

Premio Feroz de Honor